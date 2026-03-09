Aimar Bretos también se incorpora a laSexta: "¿Yo también tengo que hacer eso? No sé si saldré tan elegante como Marc Giró"

laSexta celebra la llegada de otro fichaje 'bomba' a la cadena. Aimar Bretos se incorpora a nuestra plantilla y lo hace con un nuevo programa y esta promo... en la que intenta estar, con mucho sentido del humor, a la 'altura' de Marc Giró.

laSexta está de celebración con la llegada a la cadena de dos fichajes estrella que prometen revolucionar la parrilla televisiva como solo ellos saben hacerlo. Si hace unos días anunciábamos con emoción (y con bailecitos, bombos y platillos, por qué no decirlo) que Marc Giró ya estaba entre nosotros, hoy es el turno de Aimar Bretos de dar un paso al frente y grabar una promo al menos tan brillante como la de su compañero... aunque el listón está alto.

La música épica y el traje impecable acompañan al comunicador catalán que le precede en este vídeo promocional. Con gesto elegante anuncia el próximo estreno de su programa. Mientras tanto, el periodista observa la escena con atención y, tirando de su característico sentido del humor, intenta darle la réplica.

"¡Ah! ¿Que yo también tengo que hacer eso?", pregunta con cara de susto a quien se encuentra tras las cámaras. "No sé si saldré tan elegante como Marc", advierte, aunque a nosotros no nos quepa ninguna duda.

Muy pronto, en laSexta, el nuevo programa de Aimar Bretos.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.