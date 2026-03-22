Marc Giró desvela que fue llamado a "un cónclave" en TVE por un monólogo sobre "fachas": "El fascismo acaba así, todo lo demás es mentira"

Antes de su llegada a laSexta con Cara al Show, Marc Giró recuerda en Lo de Évole su paso por RTVE y asegura que fue llamado a un "cónclave" por el violento final de uno de sus monólogos.

Marc Giró muestra en Lo de Évole su preocupación por el auge del fascismo y su impacto en la sociedad. El cómico, que desembarca en laSexta muy pronto con un nuevo programa, que lleva por título el combativo nombre de Cara al Show, visita el espacio de Jordi Évole, donde el presentador le da la bienvenida a la cadena y eso de ser incómodo para muchos. Además, le reconoce el alcance de su trabajo: "A mí me parece que te has convertido en una voz (contra el fascismo). Tienes monólogos que has hecho en Televisión Española que se viralizaban de la hostia".

El monólogo que terminó en cónclave en RTVE

El cómico recuerda un monólogo en particular que terminaba con un gag sobre un musical y cantando "facha, facha...". "Había uno, fíjate, que acababa yo diciendo: 'Cuando eres facha, como haces lo que quieres, puedes hacer un musical, aunque no tengas ni idea'".

Pero la versión original, era distinta: "Las glorias cabareteras me paraban y me decían: 'Por favor, qué horror. Nos parece horrible'. Entonces yo cogía, hacía así, y le disparaba a una".

Según relata, fue llamado a "un cónclave" en TVE por ello. No llegaron a grabarla. A algunos les parecía excesivo.

"El fascismo acaba así. Todo lo demás es mentira"

El humorista recuerda cómo, antes de grabar, el productor ejecutivo revisó el guion, como en tantas otras cadena se hacen, para que los contenidos "atiendan a la Constitución, no atenten contra los derechos humanos y ese tipo de cosas". Giró asegura que entendió la advertencia y ajustó el final: "Lo hablamos y dije: 'Es verdad, tiene razón'". "No vamos a matar a nadie, no vamos a acabar el gag matando y diciendo que lo de ser facha acaba en disparar".

Aun así, mantiene su análisis: "Ser fascista tiene dos características: una, que no nos dejar hablar de los problemas reales, de las alegrías reales o de las penurias reales que tenemos y de las que hay que hablar. ¿Por qué no nos dejan? Porque lo invade todo. Porque el 'fascio' es narcisista". La otra, es que siempre acaba en violencia.

Además, Giró recuerda con horror los hechos en Mineápolis, que confirmaron la intuición que habían tenido en el guion de su monólogo: "Cuando lo vi, dije: 'Qué barbaridad, qué horror'. Desafortunadamente, era real. Se encarcela, se tortura... El fascismo acaba así. Todo lo demás es mentira". Marc reitera que este tipo de violencia está intrínsecamente ligada a la ideología fascista y que su manifestación es inevitable si se deja crecer sin control.

Entre la seriedad de sus reflexiones, Giró también comparte un momento más ligero con su sastre, cuando este le pregunta "para dónde carga" al ajustar su vestuario. Tras varias bromas sobre cómo colocarse, finalmente decide: "Voy a cargar a la izquierda. Y punto".

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