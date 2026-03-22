Hoy, en lo de Évole, Jordi Évole da la bienvenida a Marc Giró: "Dos rojas haciéndose un traje, hay que ver..."

Giró analiza con mirada crítica el clima político y la creciente polarización social, mostrando también su lado más personal junto a Jordi Évole. En uno de los momentos más imprevisibles del programa, una llamada de Jordi a Pedro Sánchez genera una conversación a tres sobre la salida de Marc de la televisión pública y su nueva etapa en Atresmedia.

Jordi Évole entrevista a Marc Giró en un doble programa de Lo de Évole, este domingo a las 21:30 horas en laSexta, antes del estreno de su nuevo programa Cara al Show donde muestra a la persona detrás del fenómeno mediático.

Es uno de los comunicadores más singulares del panorama audiovisual español. Irónico, elegante y con una mirada propia sobre la actualidad, Marc Giró ha construido una personalidad televisiva única combinando cultura, humor y pensamiento crítico. Su reciente fichaje por laSexta lo ha convertido en el nombre del momento.

Para darle la bienvenida a su nueva casa televisiva, Jordi Évole acompaña a Giró durante toda una jornada en Barcelona. A lo largo de dos capítulos consecutivos, ambos recorren distintos escenarios que reflejan las múltiples facetas del presentador: desde un club de lectura, hasta la elegante cafetería del Hotel Palace, pasando por un sastre donde Giró se prueba un traje a medida y una visita final al barrio de Sant Ildefons, en Cornellà.

Humor, personalidad y una mirada propia e incómoda sobre la realidad

A lo largo de la conversación, Marc Giró habla de su fichaje por Atresmedia, reflexiona sobre el éxito tardío que ha vivido en los últimos años y cómo la popularidad le ha llegado con una distancia emocional que le permite observarla con ironía. Habla de identidad, del uso del femenino como forma de expresión propia y de la incomodidad -y también la libertad- de no encajar en etiquetas cerradas.

El presentador analiza además el clima político y social actual, defendiendo la complejidad frente a los discursos simplificados y reflexionando sobre el desgaste del debate público, el auge de los extremos ideológicos y las contradicciones que, según explica, implica intentar vivir desde posiciones progresistas en un mundo cada vez más polarizado.

Entre humor, confesiones y reflexión, el encuentro aborda también terrenos más personales y Giró muestra una faceta vulnerable que contrasta con su personaje público.

Una llamada inesperada al presidente del Gobierno

Uno de los momentos más sorprendentes del programa llega cuando Jordi Évole hace una llamada inesperada: marca el teléfono del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, convencido de que Marc Giró le debe una explicación tras su salida de la televisión pública.

Lo que comienza como una broma acaba convirtiéndose en una conversación entre los tres, en la que comentan el fichaje del presentador por Atresmedia y su nueva etapa profesional, dejando uno de los instantes más imprevisibles de la temporada.

Un paseo por Cornellá

Évole acompaña a Giró por el barrio de Sant Ildefons, en Cornellà, su barrio, donde ambos se mezclan con vecinos, comerciantes y trabajadores del barrio en un recorrido lleno de encuentros espontáneos. Entre churros, conversaciones sobre vivienda, migración o trabajo cotidiano, la charla se traslada a la calle para conectar la televisión con la vida real.

Entre confesiones personales, análisis político y humor constante, el programa construye un retrato complejo de un comunicador que reivindica la duda, la contradicción y la conversación como herramientas para entender el presente.

Un programa doble que funciona como bienvenida televisiva, retrato íntimo y declaración de intenciones de uno de los fichajes más impactantes de la temporada.

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