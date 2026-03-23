Marc Giró, sobre su "alcoholismo funcional": "Estoy ahora donde estoy, en laSexta, porque he dejado de beber. Antes trabajaba alcoholizado"

Cuando todos estábamos ya a punto de vacunarnos, Marc Giró se contagió de Coronavirus. Tuvieron que ingresarle y en el hospital se dio cuenta de que era alcohólico. Así lo cuenta en Lo de Évole.

La conversación entre Marc Giró y Jordi Évole en este programa doble de Lo de Évole no se queda en lo profesional ni en el fichaje del comunicador por laSexta, donde próximamente estrenará Cara al Show. Durante el encuentro, Giró decide abordar sin rodeos una etapa muy personal de su vida y explica con naturalidad cómo fue su alcoholismo, un tema del que ya había hablado en otras ocasiones pero que aquí desarrolla con más detalle.

El propio presentador explica por qué acabó teniendo tanto peso en su día a día: "Porque estaba por todas partes". Según relata, el punto de inflexión llegó durante la pandemia, cuando enfermó de COVID en un momento en el que mucha gente ya hablaba de vacunarse. "Yo pillé el COVID ya cuando en los chats de WhatsApp la gente decía: 'Me voy a vacunar tal día'". La situación se complicó rápidamente: "Me estaba ahogando. Entré por urgencias, me quedé 20 días hospitalizado".

Aquel ingreso no solo fue duro por la enfermedad. Durante esos días también tomó conciencia de su dependencia. "El mono lo pasé allí. Intubada". Aunque aclara que lo que tenía era coronavirus, la sensación física le resultaba familiar: "No era mono, era COVID. Pero la sensación era de resaca". Esa experiencia marcó un antes y un después en su manera de entender el consumo. "Digo: 'Yo esto no lo voy a volver a pasar jamás'".

A partir de ahí comenzó a reflexionar sobre el efecto que el alcohol tenía en su vida emocional. "Y ahí es donde descubrí que, en mi caso, beber me alejaba tanto de la alegría como del dolor". Según explica, uno de los problemas era precisamente esa especie de anestesia emocional: "No sabes si estás bien o estás mal. Y es buenísimo saber si estás bien".

Cuando Évole le pregunta por la cantidad que bebía, Giró insiste en que era un patrón bastante normalizado socialmente. "Es un tipo de nivel de bebida que yo veo que está muy socializado". Aun así, no esquiva la etiqueta: "Yo era un alcohólico funcional". Esa dinámica incluía hábitos muy cotidianos ligados al consumo. "Ahora, yo saldría de aquí y diría: 'Venga, una copita, una cena'". Incluso reconoce que muchas veces comía más de lo necesario para poder beber.

También recuerda cómo la resaca y la rutina de consumo formaban parte de su día a día. "Luego, por supuesto, caballero, el ibuprofeno, porque como tienes resaca...". Con el tiempo, fue tomando conciencia del desgaste físico y decidió parar.

Giró subraya que, dentro de todo, no protagonizó episodios especialmente graves. "Es verdad que soy un alcohólico que, afortunadamente, no he estampado un coche, no he tenido grandes accidentes, aunque sí tropiezos". Sin embargo, cuando Évole le plantea si su consumo llegaba a extremos como dos botellas de vino y "siete gintonics", el presentador admite: "Igual, sí. Igual, sí".

El alcohol en el trabajo

Su trabajo durante años en la revista Marie Claire tampoco ayudaba a cortar con ese ritmo. Las presentaciones, fiestas y eventos eran constantes. "Entonces yo, a lo mejor, desayunaba tres veces. Con champán". En etapas especialmente intensas, el calendario se llenaba de compromisos sociales que giraban alrededor de la bebida.

Entre los recuerdos de aquella época cuenta uno muy gráfico de su llegada a Madrid: "Me acuerdo de una noche, la típica cosa de intentar abrir la puerta de tu casa, pues ni era la puerta ni era la calle, ni era Lavapiés". La conclusión es clara: "Estaba pedo".

Con el tiempo también entendió cómo el consumo ocupaba prácticamente toda su rutina. "La droga, entre que la buscas, la consigues, la consumes y luego la resaca, la vida la tienes llena". Ese ciclo, explica, dejaba poco espacio para cualquier otra cosa: "Luego, disimulas, vas a trabajar".

Ahora su realidad es distinta y lo resume con cierta ironía: "Estoy más aburrido". Ya no bebe nada. "Nada". Incluso bromea con la idea de que su nueva etapa profesional tenga relación con ese cambio: "Te digo más, yo creo que estoy donde estoy, en La Sexta, porque he dejado de beber". Aunque enseguida matiza con humor cuando Évole le recuerda su paso por RTVE: "Bueno, he hecho un poco el anuncio porque estoy en La Sexta".

En cualquier caso, sí reconoce que abandonar el alcohol ha tenido un impacto real en su vida. Y también hace una confesión clara sobre su pasado laboral: "Sí, yo he trabajado alcoholizado". Eso sí, puntualiza que no se refiere necesariamente a acudir borracho al trabajo, sino a todo el proceso que rodeaba su día a día.

*Vuelve a ver Lo de Évole: Marc Giró parte 1 y parte 2 en atresplayer.com

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