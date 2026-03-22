Marc Giró, sobre el género: "Me he montado un tinglado, llámalo 'queer', llámalo 'eres gilipollas', y he sobrevivido"

"Soy travesti, no contábamos con eso. Cuando llegué a la Tierra, nada me cuadraba", responde Marc Giró cuando Jordi Évole le pregunta por qué siempre habla en femenino.

Marc Giró desembarca en laSexta de la mano de Jordi Évole, que le abre las puertas de la cadena con un especial doble de Lo de Évole. En esta entrevista, el presentador del nuevo formato que llegará pronto a la cadena -Cara al Show- se muestra especialmente abierto y reflexivo, abordando sin rodeos cuestiones como su ideología política, su infancia, su alcoholismo y su identidad.

A lo largo de la conversación, llama la atención que se refiera a sí mismo en femenino en múltiples ocasiones, algo que no pasa desapercibido para Évole. "Claro, soy travesti. Es una cosa con la que no contábamos", responde cuando el periodista le pregunta directamente por ello.

Marc profundiza en cómo ha vivido su identidad desde siempre: "Cuando yo llegué al planeta Tierra no había nada que me cuadrara. Tenía pito, entonces ya era niño. Luego estaba lo de las niñas. Pues ni una cosa ni la otra veía yo que me funcionaba. Ninguna de las dos herramientas. Esto que llamamos el género". En esa misma línea, reconoce que eso de la masculinidad, no le encajaba del todo. "Estaba estupefacto con eso", pero tampoco se sentía cómodo dentro de los parámetros asociados a la feminidad.

En su reflexión, se describe como parte de un grupo de personas que viven en constante adaptación, casi en un ejercicio de disimulo continuo. "Y me he montado un tingladito, llámale 'queer', llámale 'eres un gilipollas y tiras para adelante con esto' y he sobrevivido", explica.

Sin embargo, también matiza que ese equilibrio no es necesariamente cómodo en la actualidad. "Ahora llegan todas las compañeras travestis desde América del Sur y te dicen: 'Vosotras sois unas europeas blanquitas y rubitas que sois todas unas gilipollas'. Y entonces, tú lo lees y dices: 'Pues tienen razón'", concluye.

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