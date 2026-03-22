Jordi Évole, a Marc Giró: "Si a mí me dicen hace diez años que te vas a convertir en el abanderado del antifascismo no me lo creo"

Jordi Évole y Marc Giró se conocieron en la etapa en la que este último era periodista de moda. Hoy, una década después, se ha convertido en un fenómeno antifascista.

Después de darse un homenaje con las pastitas de la prestigiosa cafetería del Hotel Palace -aunque para Marc Giró haya sido más bien un espectáculo dantesco- Jordi Évole se encuentra con fuerzas para dar rienda suelta a su honestidad brutal con el invitado de Lo de Évole de hoy.

Marc desembarca muy pronto en laSexta con su nuevo programa, titulado Cara al Show, en el que, dijo tiempos atrás en Más Vale Tarde, "habrá de todo menos fachas".

Durante mucho tiempo, Giró se dedicó a ser periodista de moda. También visitó lugares tan prestigiosos como el hipódromo de Ascot, donde vio pasar por su lado a la entonces reina de Inglaterra y Camila Parker Bowles. Ese es el sitio "más top, más de glamour, más de dinero" en el que ha estado.

"Yo era un intruso total, pero la visión de intruso es buenísima", asegura. "En las altas esferas los códigos van cambiando todo el rato -de hecho, no hay códigos, hacen lo que les da la gana-. Lo de la buena educación es un falso código que va cambiando para pillar al intruso", reflexiona. Aquel viaje a Ascot fue increíble, empezando por el hotel y acabando por las carreras de caballos, pasando por las vestimentas con fracs y sombreros.

"Lo que has vivido te ha colocado donde estás. Por rebote", señala Jordi Évole. "A mí me dicen hace diez años que tú, a partir de 2024, te ibas a convertir en el abanderado del antifascismo y digo 'será otro Marc Giró'", reconoce.

Marc se muestra de acuerdo con él, pero matiza que no tiene "odio de clase", aunque sí que haya transitado por ahí y por la envidia. "He sido víctima de mis propios artículos", cuenta. Un día se compró una bolsa de Louis Vuitton de la que estaba escribiendo y que costaba 2.000 euros. Luego, no pudo comer en tres meses para pagarla.

"Es verdad, que esto de la sugestión puede pasar. Yo quería eso y dejé de quererlo cuando lo tuve, pero entiendo que haya que pasar por ese camino", concluye.

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