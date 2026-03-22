Marc Giró se confiesa con Jordi Évole sobre su alcoholismo: "Estuve 20 días hospitalizada por COVID y el mono lo pasé intubada"

"Yo era un alcohólico funcional", reconoce Marc Giró en este doble programa de Lo de Évole. El cómico, que ahora llega a laSexta con Cara al Show, habla sin tapujos de sus problemas con el alcohol. "Estoy ahora donde estoy porque he dejado de beber. Yo trabajaba alcoholizado"

Marc Giró habla abiertamente de su alcoholismo en este doble programa de Lo de Évole con el que Jordi Évole quiere darle la bienvenida a laSexta, esta, nuestra cadena, en la que próximamente estrenará Cara al Show. El cómico, que ha hablado sobre su infancia, sus sensaciones al llegar a la cadena y sus reflexiones antifascistas de forma abierta y sin pelos en la lengua, tampoco duda un instante en dar rienda suelta a su honestidad brutal al hablar de este asunto tan personal.

El alcohol "estaba por todas partes" y de ello se dio cuenta en la pandemia. Cuando todos íbamos ya a vacunarnos, él se contagió de COVID. "Me estaba ahogando. Entré por urgencias y me quedé 20 días hospitalizado". 20 días en los que no solo tuvo que curarse del Coronavirus. "El mono lo pasé ahí, intubada. La sensación era de resaca. Y pensé: 'Yo esto no lo voy a volver a pasar jamás", comenta.

Ahí fue cuando descubrió que el alcohol, en su caso, le alejaba tanto de la alegría como del dolor. "No sabes si estás bien o mal, y es buenísimo saber si estás bien", asegura. La cantidad de alcohol que él bebía no era algo que no estuviéramos acostumbrados a ver a nuestro alrededor a diario. "Yo era un alcohólico funcional", reconoce.

"Soy un alcohólico que no ha estampado un coche. Tampoco he tenido grandes accidentes, aunque sí tropiezos. No era agresivo", explica. "Pero, no eras un tío de dos botellas de vino y siete gintonics", asegura más que pregunta Jordi Évole. Pero se equivoca. "Igual, sí", admite Marc.

Su tipo de trabajo en una revista de moda, en el que tenía que acudir a presentaciones y eventos a todas horas, tampoco le puso fácil eso de olvidarse de la bebida. "A lo mejor desayunaba tres veces con champán. Recuerdo una noche cuando llegué a Madrid que intenté abrir la puerta de mi casa y ni era la puerta ni era la calle ni era Lavapiés ni era nada", relata.

Su vida estaba enteramente repleta por el alcohol. Él tenía su tiempo ocupado yendo a buscarlo, consumiéndolo, pasando la resaca y disimulando yendo a trabajar. "Ahora estoy más aburrido", admite. No prueba ni una gota. "Te digo más, yo creo que estoy ahora donde estoy, en laSexta, porque he dejado de beber", dice con orgullo. "Pero ya en TVE no bebías", le recuerda Jordi. "Bueno, es que me he hecho un poquito el anuncio, como estoy en laSexta", responde el cómico con una sonrisa.

"Yo trabajaba alcoholizado, claramente", sentencia.

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