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Periodistas lo confirman

Jordi Évole cuenta a García Ortiz que varios periodistas dijeron al juez Marchena quién filtró el correo de González Amador: "No entro en rumorología"

El ex fiscal general considera que lo relevante de ese dato es que "yo no fui la fuente" y evita especular sobre si estos supuestos hechos podrían haber invalidado a Marchena.

Jordi Évole cuenta a García Ortiz que varios periodistas dijeron al juez Marchena quién filtró el correo de González Amador: "No entro en rumorología"
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El periodista Jordi Évole ha dicho al ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz que, supuestamente, varios periodistas le dijeron al juez Manuel Marchena quién les había filtrado la información que luego llevó a su condena por revelación de datos reservados.

"¿Le consta?", ha preguntado el presentador, ante la respuesta negativa de García Ortiz. "No. He oído una rumorología, pero la dejo en el campo de la rumorología. No puedo entrar", se ha limitado a contestar.

Según ha explicado Évole, los periodistas saben que él no fue la fuente que filtró el correo de González Amador y durante un evento privado le dijeron a Marchena, magistrado en su juicio, quién había sido.

"Es que la fuente no puedo ser yo, de ninguna manera, porque no he cometido una revelación", ha sostenido el ex fiscal general, que ha insistido en que no tenía constancia de estas conversaciones. "Lo que sí sé es lo que declararon los periodistas en el juicio, que se parece a lo que está diciendo", ha añadido.

"Lo que es relevante para mí es que yo no era la fuente", ha subrayado. Además, ha evitado opinar sobre si estos hechos podrían haber invalidado a Marchena de su caso porque "cometería un error gravísimo introduciendo una hipótesis".

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