García Ortiz critica las discrepancias de su sentencia: "Frente a una calumnia, contamos la verdad"

El ex fiscal general apela al voto particular de su sentencia que consideraba que escribir la nota de prensa para aclarar la información sobre el acuerdo de conformidad negociado entre la Fiscalía y la defensa del novio de Ayuso era una obligación.

Álvaro García Ortiz, ex fiscal general, ha manifestado su desacuerdo con la sentencia del Supremo que lo condenó a dos años de inhabilitación por revelar datos reservados. La condena se basó en "una convergencia de indicios", aprobada con dos votos particulares que García Ortiz utiliza para defender su postura. La sentencia afirmaba que "no existe una explicación alternativa razonable", mientras que el voto particular sugería que había muchas alternativas razonables para que el periodista obtuviera el correo. García Ortiz sostiene que la publicación de la nota de prensa aclaratoria era necesaria para defender la institución y critica la falta de seguridad jurídica que genera la divergencia en la interpretación de la ley. Insiste en que es fundamental saber si una fuente institucional puede compartir la verdad sin incurrir en delito.

Álvaro García Ortiz siempre ha mostrado su discrepancia con la sentencia del Supremo que le condenó a dos años de inhabilitación por revelación de datos reservados por la filtración del correo del novio de Ayuso y la publicación de la posterior nota de prensa.

El veredicto se basaba en "una convergencia de indicios" y fue aprobado con dos votos particulares. El ex fiscal general se agarra a esos votos particulares para defender su punto de vista.

Por un lado, la sentencia decía que "no existe una explicación alternativa razonable" a que el origen de la filtración provenía del fiscal general, una visión completamente a la del voto particular que, como dice García Ortiz, "expresa que hay muchas alternativas razonables a que ese periodista pudiera tener el correo".

"Soy el condenado, he vivido los hechos, sé lo que he hecho y lo que no y que hay una explicación jurídica razonable que acoge el voto particular", sostiene en su entrevista exclusiva en Lo de Évole.

Concretamente, el voto particular aprecia que García Ortiz no tenía otro remedio que publicar la nota de prensa para aclarar que la Fiscalía no había ofrecido ningún acuerdo de conformidad al novio de Ayuso, Alberto González Amador, por sus presuntos delitos fiscales; sino que dicha propuesta había partido de su defensa.

"Esa quizá sea la paradoja dentro de la decisión de una Sala colegiada, que se puedan dar dos razonamientos tan opuestos sobre un hecho jurídico", comenta el ex fiscal general.

La nota: ¿Delito u obligación?

Ante esto, García Ortiz critica que haya esa divergencia entre si publicar la nota de prensa para defender a la institución "es delito o es una obligación".

"Creo que merecemos seguridad jurídica. Es difícil entender que en una misma Sala unos digan que estás obligado a dar una nota de prensa y otros digan que es delito. No podemos movernos en este limbo de 'es delito o no es nada'", expresa.

Por eso, insiste en la necesidad de "saber si una fuente institucional puede contarles la verdad". "No nos hemos inventado nada. Frente a una calumnia, hemos contado una verdad institucional, tenemos todos derecho a saber si ese es el camino correcto o no", sentencia.

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