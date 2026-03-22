"Tengo cabreadas a fachas y gente de izquierdas, a todos, y ahí es donde quiero estar": lo que ha visto Marc Giró al llegar a laSexta

Marc Giró es, junto a Aimar Bretos, el fichaje estrella de la temporada de laSexta. Sin embargo, su paso de RTVE a Atresmedia no ha sentado bien a casi nadie. Al menos, eso es lo que él cree y asume con toda naturalidad.

El nuevo fichaje de laSexta, Marc Giró, ha encontrado el secreto definitivo para estar "fit". Y no, no pasa por el gimnasio, ni por dietas imposibles, ni por correr maratones: pasa por el sastre. Por eso, se ha llevado a Jordi Évole a hacerse un traje en este doble programa de Lo de Évole con el que la cadena le da la bienvenida.

Marc no se corta un pelo al definirse: "Yo soy un adefesio. Soy un señor de 52 años que disimula muy bien porque va al sastre". Y remata la idea con su habitual crudeza disfrazada de sentido del humor: "Todo yo soy un disimule".

A él le encanta ir al sastre porque es donde puede ser más "pasiva". "¿Eres más activa o más pasiva?", le pregunta de repente a Évole, a lo que el periodista responde sin mojarse, como el heterazo que es: "Redondo". Entre agujas, planchas encendidas y ajustes imposibles, Giró resume la experiencia con una imagen cinematográfica: "Esto parece Pretty Woman, como si fuera yo puta y tú estuvieras a punto de pagarme el traje".

En laSexta se viste bien

El repaso al vestuario da pie también a un diagnóstico estilístico de la cadena. "Se viste muy bien", concede sobre laSexta él, que fue periodista de moda durante décadas, aunque no pierde la oportunidad de lanzar una pulla a su entrevistador: "Tú has hecho algo muy hetero de pasarse de comodidad". Aun así, Évole le devuelve el cumplido: "Vas a ser de los presentadores más elegantes que ha tenido laSexta".

Más allá del traje -y del "culito" que Giró enseña orgulloso a cámara- la conversación deriva hacia cuestiones más serias, o al menos más estructurales. Jordi lee una pregunta tal cual, una que "nadie" ha pedido que hiciera... aunque suene sospechosa tanta insistencia. "Marc, ¿por qué has confiado en Atresmedia, este nuestro grupo de comunicación, líder histórico en España en televisión, radio y entorno digital?". "¿Digital también?", pregunta Giró. Si lo llega a saber, pide más dinero.

"He confiado porque me han caído simpáticos", responde, para empezar. Pero también hay razones de peso: entendió el proyecto (al final), vio entusiasmo real por su programa y encontró algo poco habitual en televisión: estabilidad. "Me daban una cierta continuidad y comodidad. Me gustó el tono", explica.

Un factor clave si se compara con su etapa en RTVE, marcada -según relata- por los parones, cambios de programación y saltos constantes. "Estabilidad para mí y para el equipo", subraya, dejando entrever una de las grandes demandas del sector: poder trabajar con horizonte (aunque, como bromea, Horizonte sea "de la otra cadena").

Ya instalado en su nuevo entorno, Giró asegura haber encontrado su sitio ideal... en el enfado generalizado. "Tengo cabreadas a fachas y gente de izquierdas, a todos, y ahí es donde quiero estar". Évole lleva ahí ya un tiempo. "Bienvenido", le dice con ironía.

El personaje (y la persona) de Marc, como su traje, está perfectamente cortado, ajustado... y diseñado para no dejar indiferente a nadie.

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