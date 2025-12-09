Sentencia al fiscal general: el TS considera probado que él o "alguien de su entorno y con su conocimiento" filtró la confesión del novio de Ayuso

Los detalles El alto tribunal también condena a García Ortiz por la nota de prensa y apunta que "no puede responder a una noticia falsa mediante la comisión de un delito".

Casi tres semanas después de que el Tribunal Supremo condenara al fiscal general del Estado a dos años de inhabilitación por revelación de datos reservados, la Sala Penal ha hecho pública la sentencia.

Una sentencia en la que se considera probado que fue Álvaro García Ortiz o "una persona de su entorno y su conocimiento" quien filtró el correo electrónico de la defensa de González Amador en el que reconocía dos delitos fiscales. Además, también apunta a su responsabilidad en la nota de prensa en la que se incluyó un fragmento de ese correo.

Por tanto, el Tribunal Supremo condena al fiscal general por las dos cosas: como autor de la filtración del correo y también por la nota de prensa en la que se incluyó un extracto de esa comunicación del abogado del novio de Isabel Díaz Ayuso.

En una nota informativa, el tribunal ha recordado que el fiscal general del Estado no puede responder a una noticia falsa mediante la comisión de un delito, y ha destacado que sobre él pesaba un reforzado deber de reserva que quebrantó sin justificación. Además, han insistido en que la Sala no cuestiona la credibilidad de los periodistas ni la veracidad de sus testimonios y ha afirmado que el que un dato reservado sea conocido no neutraliza el deber de confidencialidad del fiscal general.

El voto particular de las dos magistradas propugna la absolución por no considerar probado que García Ortiz filtró el correo y no ver delito en la difusión de la nota informativa.

Noticia en ampliación...