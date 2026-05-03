García Ortiz rechaza cuestionar la actuación de los magistrados que le juzgaron: “Les tengo el máximo respeto”

Jordi Évole le recuerda a García Ortiz que Carmen Lamela, una de las magistradas que formaba parte del tribunal que lo condenó, llevó a prisión preventiva a Sandro Rosell durante dos años, antes de que se le retirara la acusación. El exfiscal general del Estado evita entrar en valoraciones.

El exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, evita cuestionar durante su entrevista con Jordi Évole en este doble programa especial de Lo de Évolea ninguno de los magistrados del Tribunal Supremo que le condenaron.

García Ortiz, que rompe su silencio por primera vez tras su condena en diciembre de 2025 -cuando el Supremo le impuso dos años de inhabilitación y el pago de 17.000 euros-, analiza el proceso judicial que provocó su salida en un contexto inédito en la democracia española, al ser la primera vez que un fiscal general del Estado es juzgado en la historia de nuestro país.

Durante la conversación, Jordi Évole detalla la composición del tribunal que dictó la sentencia: "El tribunal estaba formado por siete magistrados. Son siete magistrados que pertenecen a la Sala Segunda del Tribunal Supremo. El presidente era el señor Martínez Arrieta y, luego, el señor Manuel Marchena, la señora Carmen Lamela, el señor Juan Ramón Berdugo, el señor Antonio del Moral, la señora Susana Polo y la señora Ana Ferrer".

"Esta podemos decir que es la élite de la justicia española", concluye Évole subrayando el peso del órgano judicial y de quienes lo componen. "Sí. La Sala Segunda es el más alto tribunal, el Tribunal Supremo de nuestro país", coincide en señalar García Ortiz.

La conversación se centra especialmente en la magistrada Carmen Lamela y su trayectoria previa, incluyendo su papel en el caso del expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell, quien pasó dos años en prisión preventiva antes de que se le retirara la acusación. "¿Cómo una persona que no está muy acertada en un caso como el de Sandro Rosell acaba estando en la élite de los jueces de España?", plantea el periodista.

García Ortiz rechaza tajantemente entrar en valoraciones de ningún tipo: "Yo no cuestiono a ninguno de los magistrados del Tribunal Supremo ni su capacidad profesional para estar ahí". "¿Ve normal que esa persona, que mete en la cárcel durante dos años en prisión preventiva a alguien de quien luego se demuestra su inocencia, esté en la élite de la justicia española?", insiste Évole.

El exfiscal general del Estado vuelve a quedarse al margen de la polémica: "Eso (opinar sobre ello) lleva a un cuestionamiento de la figura o de la persona que precisamente yo no quiero hacer. Yo me quiero centrar en lo que es mi proceso".

Jordi Évole reconoce que, como ciudadano, cuando ve el nombre de la señora Carmen Lamela en el tribunal que juzgó a García Ortiz, no puede olvidar "el currículum que tiene", y apunta a que "privó de libertad durante dos años a alguien que luego fue inocente". "¿Cómo eso da no solo para que no te echen de la empresa, sino para que te promocionen?", se pregunta.

García Ortiz cierra el asunto defendiendo la labor judicial: "Yo entiendo perfectamente que todas las personas que ejercemos la justicia -que es muy complicado- estemos sometidos a la crítica pública y que esa crítica se manifieste como usted la está diciendo. Desde mi punto de vista, yo no tengo la más mínima duda y tengo el máximo respeto institucional a todos y cada uno de los magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo".

La entrevista repasa también el origen del caso que llevó a su condena, vinculado a la investigación por fraude fiscal de la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. García Ortiz niega haber filtrado información y sostiene que fue señalado en un contexto de fuerte polarización política, donde el foco se desplazó del presunto delito inicial hacia su propia figura.

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