García Ortiz reconoce que fue muy "duro" verse sentado en el banquillo como FGE: "Me duele ser condenado por mis compañeros"

El ex fiscal general del Estado ha reconocido que para el fue muy duro todo el proceso, y es que veía "inimaginable" estar sentado en el banquillo de los acusados por hechos cometidos en el ejercicio de su cargo.

La condena a Ávaro García Ortiz se ha convertido en una sentencia histórica, y es que no hay ningún precedente en la historia democrática. Un caso único en el mundo occidental que forzó su salida de la institución.

En Lo de Évole ha confesado que para él ha sido muy duro ver cómo era condenado por compañeros suyos de profesión. "Me duele mucho", ha reconocido.

"Es inimaginable estar sentado en un banquillo por hechos cometidos en el ejercicio de tu cargo. Es una sensación personal y profesional muy dura", ha admitido.

Además, ha indicado que a esto se le añade el hecho de que estaba siendo juzgado como fiscal general del Estado y no como un sujeto que hubiese realizado cualquier acción fuera de su ejercicio profesional.

Una situación "muy dura" que marcó un antes y un después, y es que nunca se había juzgado a un fiscal general del Estado.

Finalmente, fue condenado por revelación de datos reservados a dos años de inhabilitación y a pagar 17.000 euros entre multa e indemnización.

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