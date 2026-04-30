Jordi Évole entrevista en exclusiva a Álvaro García Ortiz, exfiscal general del Estado, en un especial de 'Lo de Évole'

Este domingo, en laSexta, ÁlvaroGarcía Ortiz rompe su silencio y concede su primera entrevista desde que fue condenado a 'Lo de Évole': "Estaba seguro de que saldría absuelto. Me sentí maltratado".

Jordi Évoleentrevista en exclusiva al exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en un programa especial de 'Lo de Évole',este domingo a las 21:30 horas, en laSexta.

García Ortiz rompe su silencio en una en una extensa entrevista, la primera que conceda tras ser condenado, que servirá para cerrar esta temporada.

En diciembre de 2025 el Tribunal Supremo condenó al entonces fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación y a pagar 17.000 euros entre multa e indemnización. La condena forzó su salida de la institución y puso fin a uno de los procesos más excepcionales en la historia de la democracia española. Nunca antes se había juzgado a un fiscal general del Estado.

Los hechos y las consecuencias, en el primer programa

Jordi Évole se encuentra con el exfiscal general para repasar los hechos que acabaron con su salida de la institución en el primer programa y las consecuencias y su valoración del caso en el segundo.

El exfiscal general repasa de forma detallada los acontecimientos que desembocaron en su condena. Desde el origen del caso vinculado a la investigación por fraude fiscal de la pareja de Ayuso, hasta la batalla política y mediática que se desató a raíz de la publicación de informaciones contradictorias sobre una posible negociación entre la Fiscalía y la defensa del implicado.

García Ortiz niega haber filtrado información y sostiene que fue señalado como responsable en un contexto de fuerte polarización política, en el que el caso acabó desplazando el foco del presunto delito inicial hacia su propia figura.

García Ortiz: "Estaba seguro de que saldría absuelto. Me sentí maltratado"

En el segundo programa, Évole pregunta al exfiscal general del Estado por las motivaciones del caso, sus consecuencias y su opinión sobre todo lo sucedido. El exfiscal general defiende su decisión de no dimitir antes de la sentencia, de la filtración anticipada de su imputación y justifica que borrara todo el contenido de su móvil justo el día de su imputación.

El registro de su despacho por parte de la UCO, la participación de VOX y otras organizaciones de ultraderecha en la causa y su relación previa con los magistrados del Tribunal Supremo que lo juzgaron aparecen en la conversación.

García Ortiz asegura que estaba convencido de que sería absuelto y que la sentencia fue una sorpresa "muy dura". Repasan el papel de figuras como Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Díaz Ayuso, y el hecho de que acertara al anticipar la condena del ex fiscal general.

Una entrevista que repasa con detalle todos los entresijos de un caso que acabó con una condena histórica y que se cierra con una pregunta que García Ortiz deja en el aire: "¿Quién sale ganando con este caso y esta sentencia?".

'Lo de Évole', líder frente a sus competidores privados, cerró temporada el pasado domingo con una media del 8,6% de cuota, su mejor resultado en las últimas cuatro temporadas y como el programa más visto de la cadena con 1,1 millones de seguidores y más de 2,4 millones de espectadores únicos. Este domingo, el programa de laSexta estrena esta emisión especial con la entrevista en exclusiva de Álvaro García Ortiz, en una doble emisión.

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