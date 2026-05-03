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"El fallo es condenatorio"

García Ortiz desvela a quién llamó en primer lugar tras conocer su condena y qué fue lo que le dijo: "No me lo puedo creer"

Un largo silencio seguido de un "no me lo puedo creer". Así reaccionó la primera persona a la que Álvaro García Ortiz llamó para explicarle que había sido condenado por revelación de secretos en diciembre de 2025. Lo cuenta él mismo, en este doble programa de Lo de Évole.

García Ortiz desvela a quién llamó en primer lugar tras conocer su condena y qué fue lo que le dijo: "No me lo puedo creer"

Jordi Évole conversa en exclusiva con el exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en este programa especial de Lo de Évole con el que da fin la temporada.

García Ortiz rompe su silencio en esta extensa entrevista, la primera que concede tras ser condenado en diciembre de 2025, cuando el Tribunal Supremo le impuso una pena de dos años de inhabilitación, además de 17.000 euros entre multa e indemnización.

El periodista y él analizan, pizarra incluida, desde el origen del caso vinculado a la investigación por fraude fiscal de la pareja de Ayuso, hasta la batalla política y mediática que se desató a raíz de la publicación de informaciones contradictorias sobre una posible negociación entre la Fiscalía y la defensa del implicado.

La condena forzó su salida de la institución y puso fin a uno de los procesos más excepcionales en la historia de la democracia española. Nunca antes se había juzgado a un fiscal general del Estado.

Además de repasar de forma detallada con Jordi Évole los acontecimientos que le llevaron a esta situación, Álvaro García Ortiz muestra su lado más humano y habla de sus hijos, de 22 y 25 años, quienes no llevaron nada bien lo ocurrido.

También desvela con quién se puso en contacto en primer lugar tras conocer el fallo. "Llamé a mi mujer. Le dije: 'el fallo es condenatorio'", afirma. Después, hubo un largo silencio seguido de su respuesta: "No me lo puedo creer".

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