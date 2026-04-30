Jordi Évole, sobre su entrevista al ex fiscal general del Estado: "Tiene ganas de defenderse, de volver a explicar su verdad"

El próximo domingo a las 21:30 h se emite en laSexta la entrevista en exclusiva que el periodista ha hecho a Álvaro García Ortiz en su programa 'Lo de Évole'. Este, además, es el último programa de la temporada.

Este domingo Jordi Évole va a entrevistar a Álvaro García Ortiz, ex fiscal general del Estado, condenado por revelación de secretos. Como recuerda Cristina Pardo, García Ortiz "se le condenó por filtrar datos confidenciales de los problemas judiciales de la pareja de Isabel Díaz Ayuso".

Marina Valdés ha podido charlar con el periodista que ha contado que, en el programa, primero van a exponer los hechos. "Yo mismo no conocía algunos detalles", comenta. Évole indica que han montado "un cuadro con todos los enlaces que hay entre las personas implicadas".

Évole señala que García Ortiz, durante la entrevista, insiste en la idea de que hay que confiar en la justicia, "y que él confía en la justicia". "Es consciente del cargo que ha ocupado, sabe la responsabilidad que ha tenido y, también, hace un ejercicio de intentar explicar qué es la Fiscalía en cuanto a su dependencia del Gobierno", añade el periodista.

El periodista, además, cuenta que García Ortiz, en su conversación, "ha insinuado quién cree que filtró" los correos de González Amador. Évole señala que el ex fiscal "tiene ganas de defenderse, de volver a explicar su verdad, no se quiere quedar de brazos cruzados". "Todo junto es un compactado que te ayuda a entender un caso que, para mí, es uno de los casos más graves de los últimos años de la justicia española", concluye.

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