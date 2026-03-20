El Estado de Bienestar está en peligro: desahucios, pensiones de "puta mierda" mientras las privatizaciones siguen en la sanidad y la educación pública

¿Por qué es importante? El Estado de Bienestar es la forma de defender lo que tanto años ha costado construir. También porque nos pertecene; porque se paga; y porque en los últimos años hay quien se está esforzando demasiado en desmantelarlo.

Cada día está más claro que el Estado de Bienestar está en riesgo en España. Prueba de ello, es la historia de Fran que esta semana ha contado laSexta Noticias. Tiene 64 años, un 93% de discapacidad fisica y un fondo buitre lo quiere echar de su casa por una deuda heredada que puede y quiere pagar. A pesar de ello y de que todo su pueblo le apoya -habiendo llegado a ir a un notario-, han intentado desahuciarle tres veces. Si bien el apoyo popular lo pudo parar, el proceso sigue activo.

Una denuncia más que lleva a esta cadena a crear el proyecto Estado de Bienestar para luchar contra su extinción. Primero porque es la forma de defender lo que tanto años ha costado construir. También porque nos pertecene; porque se paga y porque en los últimos años hay quien se está esforzando demasiado en desmantelarlo.

De hecho, esto no es casualidad y responde a decisiones políticas, por ejemplo, respecto a las pensiones que muchos aseguran son "de puta mierda". Se trata de uno de nuestro pilares fundamentales, para que luego llega la ultraderecha y vote en contra de subirlas, al tiempo que se cuestiona su sostenibilidad. Posicionamiento que derivan en enfrentar a jóvenes contra mayores.

Por otro lado, está la vivienda, siendo ya la mayor preocupación para los españoles, al estar casi toda la oferta en manos del mercado. Pese a ello, las decisiones que se han tomado para evitarlo solo han conseguido destrozarla aún más. Y es que vender vivienda protegida a fondos buitre y no ampliar el parque público porque sale caro: más de 70.000 familias en riesgo de desahucio y precios disparados.

Ahora bien, de privatizar y recortar entiende mucho también la sanidad pública. Sobre todo allí donde gobierna la derecha. Si bien sigue siendo universal en España, los años de recortes y privatizaciones han tensionado el sistema más que nunca, generando récords históricos en reclamaciones y listas de espera infinitar.

La educación pública atreviesa también uno de sus peores momentos. A día de hoy, el gasto promedio por alumno varía un 40% según la comunidad autónoma; mientras que el 30% de la secundaria es concertada. Es así como se genera una desigualdad que se traduce en un abandono escolar del 12%. En fin, lo que tiene la privatización. Cuando todos estos pilares se tambalean, como es el caso, no perdemos todos por igual y pone en riesgo lo que nos protege. Por eso en laSexta vamos a poner el foco en esto: El Estado de Bienestar.

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