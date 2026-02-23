Pensiones sí, moratoria antidesahucios no: el Congreso vota el escudo social con disparidad de opiniones

¿Por qué es importante? El próximo jueves se vota en la Cámara Baja el escudo social que incluye la revalorización de las pensiones, que previsiblemente saldrá adelante y la moratoria antidesahucios que se tumbará de nuevo.

Esta semana es clave para el bolsillo de millones de españoles. El próximo jueves se vota en el Congreso de los Diputados el escudo social que incluye la revalorización de las pensiones, que previsiblemente saldrá adelante, y la moratoria antidesahucios que, pese a los esfuerzos del Gobierno, parece que el 'no' de Junts terminará por volver a echar abajo la propuesta por segunda ocasión, esta vez en una votación por separado.

El pasado 27 de enero, el Gobierno llevó a la Cámara Baja el decreto-ley "ómnibus". El resultado fue un 'no', aunque todos los grupos parlamentarios que votaron en contra abrieron la puerta a revalorizar las pensiones si se traía en una propuesta por separado. Una que va a llegar este jueves y que, con el apoyo ya público del Partido Popular y Junts, saldrá adelante previsiblemente.

Un 2,7% desde el mes de enero es lo que obtendrán (unos 50 euros mensuales). Esta subida ya la cobraron en enero los casi 13 millones de pensionistas, pero sin la convalidación del decreto no sería efectiva durante todo el año. Y, aunque algunos lo celebran, otros, la mayoría, les sigue pareciendo poco. "Yo digo lo que el chiste: virgencita que me quede como estoy y no me la quiten", comenta una señora.

Quien lo tienen peor son las familias vulnerables que pueden ser desahuciadas. Porque, si todo va según lo previsto, PP y Junts tumbarán, de nuevo, el escudo social que busca protegerlas. "Si le preocupan los pensionistas, revalorizamos las pensiones mañana. Si le preocupan solo los okupas, comprenderá que para esto no va a contar con el Partido Popular", decía Alberto Núñez Feijóo tras la primera votación.

No aprobarán ni la moratoria antidesahucios ni la prohibición de cortes de suministros básicos a los hogares vulnerables que recoge la propuesta. La abstención de los siete diputados de Junts bastaría para que saliera adelante, pero el grupo que dirige Míriam Nogueras ha asegurado que volverá a votar en contra porque considerar que protege "okupaciones" e impagos que afectan a los pequeños propietarios catalanes.

Manifestación en Madrid

Mientras tanto, cientos de personas se han manifestado este domingo en Madrid para exigir la aprobación del escudo social que incluye, entre otras medidas, la suspensión de los desahucios de familias vulnerables sin alternativa habitacional hasta el 31 de diciembre de 2026.

La manifestación, convocada por la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (COESPE), la Confederación de Sindicatos de Inquilinas (CSI) y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), ha partido de la plaza Antón Martín y ha concluido en Sol, donde se ha leído un manifiesto.

Cientos de personas han participado en una marcha en la que se han coreado lemas como "ni gente sin casa, ni casas sin gente", "sin luz, sin gas, el rey tendría que estar", "no vamos a parar, estamos defendiendo el escudo social", "pensionistas y estudiantes, unidos y adelante" y "ni un paso atrás, esta batalla la vamos a ganar".

El portavoz estatal de la Coespe en Madrid, Damián Rodríguez, ha explicado en declaraciones a EFE que van a proseguir con estas movilizaciones "de manera permanente" hasta que se dé luz verde al decreto, y ha lamentado que la derecha "no tiene ni corazón ni cabeza" y que "solamente tiene los ojos del dólar y de amasar dinero a espuertas".

