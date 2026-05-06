Los 'retrasos' de los incívicos en los aviones: peleas, locuras e incidentes cada tres horas

¿Por qué es importante? La aerolínea Ryanair ha propuesto este miércoles que se prohíba el consumo de alcohol por las mañanas en los aeropuertos, ante los tensos episodios que provocan algunos pasajeros.

Ryanair ha propuesto prohibir el consumo de alcohol por las mañanas en los aeropuertos debido a incidentes con pasajeros ebrios que obligan a desviar vuelos, especialmente en rutas desde Reino Unido a Mallorca o Ibiza. En Europa, se registra un incidente con pasajeros cada tres horas, con un 70% involucrando agresiones. Ejemplos incluyen peleas a bordo, como una que llevó a un aterrizaje forzoso en Bélgica, o un pasajero que se negó a apagar su móvil, causando retrasos. En Valencia, un joven subió a la cubierta del avión, retrasando el vuelo. La falta de educación provoca numerosos retrasos aéreos diarios.

La aerolínea Ryanair ha propuesto este miércoles que se prohíba el consumo de alcohol por las mañanas en los aeropuertos. Una petición que surge por los tensos episodios que provocan algunos pasajeros pasados de copas en los aviones, como el que se puede ver sobre estas líneas. En este sentido, la compañía asegura solo ellos tienen que desviar un vuelo al día de media por incidentes de este tipo. De hecho, explican que las rutas más problemáticas son las que parten desde Reino Unido con destino Mallorca o Ibiza.

No obstante, hay más preocupaciones que hacen que en Europa haya un incidente con pasajeros cada tres horas. En el 70%, con agresiones y violencia. Unos episodios que, además, pueden llevar al alborotador a terminar en la cárcel. Estos son los 'retrasos' de los incívicos.

En una ocasión, una pelea a 10.000 metros de altura dejó a dos pasajeros vetados de por vida en una aerolínea. Quizás porque los presentes vieron hasta volar dientes por el pasillo. Un enfrentamiento que comenzó porque no les vendían cigarrillos. Las azafatas gritaban, hasta que otro pasajero logró inmovilizar a un alborotador.

En ese momento, una mujer aprovechó para tomarse la justicia por su cuenta, ante lo que el capitán tuvo que forzar un aterrizaje en Bélgica. Los alborotadores fueron sacados del avión por agentes policiales mientras que el resto del vuelo sufrió un retraso de más de tres horas.

El móvil es otro foco de problemas. Es el caso de un viajero que se negó a terminar su conversación, generando un lío tremendo dentro del avión. Tanto que hubo que llamar a la Guardia Civil, terminando el vuelo con hasta dos horas de retraso. Unos altercados que siempre terminan igual, es decir, con la policía sacando al alborotador; y que se juzgan en el país donde aterriza el avión, pudiendo ser condenado por un delito penal hasta con dos años de cárcel.

En otras ocasiones, el avión no puede salir porque un pasajero se ha subido a la cubierta, tal y como sucedió en Valencia hace solo tres meses. El vuelo debía despegar hacia Países Bajos, pero para sorpresa de todos, un joven estaba en todo lo alto, haciendo aspavientos, e incluso, echando carreras a lo largo de la cubierta del avión. Si bien la Guardia Civil logró que bajase, hizo perder dos horas al resto de viajeros.

El Gobierno de Estados Unidos (EEUU) ha pedido a sus ciudadanos que se vistan de forma digna cuando viajen en avión, puesto que dicen que ir en pijama genera tensiones. No obstante, hay otras cuestiones que también lo generan, como el apagado de luces. Un grupo de mujeres sin ganas de dormir provocó una pelea en un vuelo que viajaba a Kuala Lumpur, después de que la tripulación quitara la iluminación, ya que ellas estaban con ganas de cháchara. Son ejemplos que demuestran que la falta de educación genera cada día decenas de retrasos aéreos.

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