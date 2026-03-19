No poder pagar una deuda ante el silencio de los fondos buitre: el entramado de empresas que quiere quitar su casa a Fran

Los detalles laSexta elabora una serie de reportajes sobre el deterioro del estado del bienestar. En esta ocasión contamos la historia de Fran. Un fondo buitre le quiere echar de su casa por una deuda sobre la que la justicia le dio la razón y que, igualmente, está dispuesto a pagar.

Francisco Custodio enfrenta una lucha de seis años contra su desahucio, impulsado por un fondo buitre llamado Robusto Capital. A pesar de querer pagar una deuda inicialmente de 18.000 euros, que luego ascendió a 40.000, el fondo se niega a negociar. Fran, con un 93% de discapacidad física, no puede desplazarse a Madrid para resolver el problema. Los intentos de contacto han sido infructuosos, ya que Robusto Capital parece ser una empresa fantasma sin datos de contacto claros. Ahora Asset Management, su apoderado, tampoco ha ofrecido soluciones. Fran sigue esperando una respuesta o enfrentará el desahucio sin opciones.

Si a su puerta un día llama un fondo buitre reclamándoles su vivienda, de la que creían no pesaba ya ninguna deuda –y de haberla, en tal caso, sería con el banco con el que un día firmaron crédito-, ¿qué harían? ¿Y si, a pesar de querer pagar esa deuda, el fondo se niega a negociar utilizando el silencio como herramienta de poder?

Francisco Custodio, hace seis años, de primeras, quedó "pálido". "Estupefacto". Eso describe a laSexta. Y luego, investigó: "Pregunté mucho. Tiré de hilos. Hablé, obviamente, con mi abogado. Rebusqué entre los papeles de mi padre. Me aseguré de que, efectivamente, a mi padre el banco que lo estafó, lo indemnizó en 2003 e hizo una oferta, con ese mismo dinero, para saldar la deuda que pesaba sobre nuestra casa. Nunca respondieron a la oferta. Nunca".

En laSexta les hemos contado su lucha contra su desahucio, que se mantiene activo, y que dura ya seis años. El abuso y la burocracia kafkiana a la que se enfrenta Fran por culpa de un sistema que permite que los fondos buitre jueguen con la vida de la gente. Fondos, muchas veces, aparentemente fantasma. Empresas pantalla con las que el simple hecho de contactar resulta (casi) imposible.

¿Quién está detrás del fondo buitre que persigue a Fran?

Fran siguió los pasos que daría, cree, "casi todo el mundo en esta misma situación". "El hándicap con el que yo juego es que no puedo valerme físicamente por mí mismo. Por mi 93% de discapacidad física. Así que no puedo desplazarme hasta Madrid, que es donde supuestamente está la sede de Robusto Capital, para enseñarles que sí tengo lo que me piden (40.000 euros) para saldar la deuda", explica a laSexta.

"Me desahucian, entiendo, porque dicen que no puedo pagarlo. Pero es mentira. Siempre he tenido la voluntad de hacerlo, desde el momento en el que la mediadora vino a mi casa para decirme que mi casa ya no era mía", añade.

Lo cierto es que hubo contacto con esta persona, que actuaba en nombre de Robusto Capital, hasta septiembre de 2024. Así consta en los correos electrónicos que Fran ha presentado ante los juzgados –en un intento de paralizar su tercer intento de desahucio- y a los que laSexta ha tenido acceso.

Los correos que confirman que Fran aceptó la oferta del fondo

"Hola Rocío, quería confirmarte que aceptamos la oferta de los 28.000 o 30.000 euros que me hiciste el pasado jueves, pues sí podemos reunir ese dinero. De verdad, muchas gracias, pues esta casa es mi vida. Saludos. Francisco Custodio", se detalla en uno de los correos que Fran envió a la mediadora. Él explica que era la respuesta a una de las "muchas" llamadas telefónicas que se hicieron en esas fechas para tratar de dar solución a su problema.

Al principio, Robusto Capital, asegura Fran, demandaba una deuda de 18.000 euros. Después pasaron a "28.000" y luego (actualmente) a 40.000.

"Buenos días, Francisco, la oferta la hacéis vosotros y tenemos que esperar que el propietario acepte porque ese no es el valor real de la vivienda. Es un poco más alto. Paso la propuesta por vuestra parte presentada y os informo del resultado. Necesito conocer los datos de la persona que compraría la vivienda y de dónde proceden los fondos. Gracias, un saludo". Esta fue la respuesta de la mediadora dos días más tarde.

Desde entonces, asegura Fran, silencio total.

"Dejó de atender las llamadas. Y después, un día, descolgó el teléfono y nos dijo que la habían despedido. Que ya no trabajaba para Robusto Capital", cuenta.

Un fondo buitre fantasma

laSexta ha intentado, también él y su familia, contactar con Robusto Capital. En internet no hay ningún teléfono asociado al fondo de inversión nacido en 2018. Tampoco correo electrónico. Públicamente tan solo consta una dirección desde la que, supuestamente, operan: Calle Pedro Teixeira núm. 8 (Madrid, Madrid).

Hasta allí nos hemos acercado. Para nuestra sorpresa, en el número 8 de esa calle, nos hemos encontrado una cervecería irlandesa. Ningún portal por el que acceder al tercer piso del edificio donde supuestamente trabaja Robusto Capital.

Para hacerlo, hay que llegar hasta el portal 5. Y allí, fuentes del entorno, han asegurado a laSexta: "Robusto Capital figura como empresa en nuestro edificio, pero no trabaja nadie. Quien se hace cargo de sus gestiones es Ahora Asset Management".

¿Quién es Ahora Asset Management?

Según el Registro Mercantil, Ahora Asset Management es el apoderado de Robusto Capital SL. Creada en 2015, casualmente, para comprar los activos negativos de la Sareb (banco malo de España), entre otras deudas.

Y según la historia que les estamos contando, un total desconocido. A Fran, "nunca" le ha requerido "nada" esta otra empresa que dice actuar en nombre del fondo buitre que persigue a Fran. Por eso, hasta ahora, no sabía de su existencia.

Y por eso, hasta ahora, no había podido ponerse en contacto directo con quien le requirió hace seis años una deuda y ahora lo quiere desahuciar sin darle opción a compra.

El correo que confirma que el fondo no tiene intención de devolver la casa a Fran

Intentamos ponernos en contacto con Ahora Asset Management. A los dos teléfonos a los que laSexta ha tenido acceso (uno público y otro privado) nadie ha respondido. Sí, en cambio, al correo electrónico: "De Robusto Capital no hay ninguna vivienda en venta".

Esa ha sido su respuesta. Mientras tanto, Fran sigue esperando a que o bien alguien en nombre de Robusto Capital se digne a responder a una negociación que nunca, asegura su abogado, se dio por cerrada... o a que la orden de desahucio se ejecute sin darle posibilidad alguna de recuperar su casa. Su hogar.

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