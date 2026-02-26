El Gobierno salva la revalorización de las pensiones, pero la derecha tumba el escudo social y el tope a los precios

Entre líneas Junts deja claro que sigue en el bloqueo al Gobierno. El Ejecutivo ha logrado los apoyos para revalorizar las pensiones, pero ha perdido la votación del escudo social. PP, Vox y los de Puigdemont se han unido en su 'no' también en la ley que limitaba los precios en caso de emergencias.

No ha habido demasiadas sorpresas. PP, Vox y Junts han tumbado el decreto del escudo social, donde se incluye la moratoria antidesahucios y la prohibición del corte de agua y luz para gente vulnerable, algo que el Gobierno y sus socios parlamentarios han tachado de "vergüenza". Sí ha logrado el Gobierno los apoyos para la revalorización de las pensiones (Vox ha votado en contra), pero el fin del escudo social deja sin protección a los más vulnerables y da vía ibre a los desahucios. Una derrota que ha sido doble, porque el Gobierno tampoco ha logrado sacar adelante el tope a los preciso en caso de emergencia.

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, subía a la tribuna del Congreso para defender el decreto el escudo social y cargar contra los partidos que se han posicionado en contra del texto alegando que favorece la 'okupación', algo que ha tachado de "excusa absolutamente falsaria".

Bolaños ha argumentado que hace aproximadamente un año PP y Junts votaron a favor de la convalidación de un decreto que incluía la misma moratoria antidesahucios que ahora desdeñan y que han usado finalmente para votar en contra del texto.

Muy duro ha sido también el portavoz de ERC, Gabriel Rufián. "Malditos sean aquellos que tumban cosas buenas para la gente y espero que la gente tome nota" ha advertido acusando a Junts de comportarse "mezquinamente".

Los de Puigdemont, criticó, "mienten más que hablan". Al mismo tiempo, señaló que al Gobierno, lo que le vendría bien es "negociar primero con las izquierdas" y e ir a Junts y preguntarle "qué hará" en lugar de "negociar con Junts y luego venirnos a nosotros con el cuento".

No habrá tope a los precios en una emergencia

Derecha y ultraderecha se han unido también para bloquear la ley que protegería al consumidor frente a los abusos en los precios en caso de una emergencia.

La portavoz de Junts, Míriam Nogueras, defendía el sentido de su voto en laSexta. "Que un Gobierno pida que se le dé manga libre total para topar los precios bienes y servicios... Esto, ni Trump. Todo lo que pueda hacer un Gobierno tiene que pasar por el Parlamento. Se debe concretar bien y pasar por el Parlamento", aseguraba.

"Se vota que demos manga ancha a un Gobierno para que pueda topar los precios. Me parece increíble que haya partidos que voten a favor de esto, que es una salvajada", añadía.

Pero hay casos recientes que han abierto actualmente, si en una situación de emergencia hay un acelerón de búsquedas de compra, los precios se disparan. Y puede que ese acelerón esté motivado, como ya ha sucedido, por un accidente de tren.

Unanimidad para validar las ayudas a las víctimas de Adamuz y Gelida

El pleno del Congreso se ha mostrado a favor por unanimidad de validar el decreto-ley que establece las ayudas a las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona) y que alcanzan los 252.000 euros en los casos de las lesiones más graves. La anécdota ha llegado con la equivocación en el voto de la vicepresidenta María Jesús Montero, que ha votado en contra.

Durante el debate, todos los grupos parlamentarios han dado muestras de respeto, pesar y solidaridad con las víctimas y sus familias y, mientras que los más cercanos al Gobierno han pedido celeridad en la investigación de las causas, la oposición ha vuelto a pedir la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente.

El decreto-ley lo ha defendido el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que ha destacado que la norma "no prejuzga las responsabilidades ni interfiere en las investigaciones en curso".

Torres ha subrayado también que el objetivo del Gobierno con este decreto es el de "otorgar rápidamente las ayudas", que se pueden solicitar hasta el 4 de mayo y ha puesto como ejemplo de celeridad que las oficinas de Huelva y Barcelona se abrieron el mismo día que el decreto se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

