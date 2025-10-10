Cada barón con su fuego: cómo Mazón, Ayuso, Moreno y Mañueco complican la vida al PP mientras Génova intenta no quemarse

Los detalles Entre la tragedia del barranco del Poyo, la negativa de Ayuso a cumplir la ley, la crisis sanitaria en Andalucía y los planes antiincendios de Castilla y León, los líderes regionales del PP actúan por libre, cada uno con su propio fuego.

El PP atraviesa un momento complicado: no es un solo 'incendio', son varios, cada uno en su comunidad, cada uno con su propia chispa. Y lo curioso es que los barones no parecen ir en la misma dirección.

Cada uno tiene su fuego, y Génova intentando apagarlo sin mojarse demasiado.

Carlos Mazón: un año intentando exculparse

Mazón sigue siendo la piedra en el zapato de Génova. Casi un año después de la tragedia del barranco del Poyo, el president de la Generalitat sigue buscando explicaciones que le salven. Las nuevas imágenes del 29 de octubre de 2024 muestran que sabía del riesgo: "Hay una primera alerta en el pantano… y en el Poyo he oído, ¿no?", admitía.

Aun así, asegura que la Confederación Hidrográfica no les informó oficialmente: "En ningún caso se nos informó ni del Barranco del Poyo, que fue el gran causante de las grandísimas desgracias que hemos sufrido", dijo anoche.

Entre reuniones con agentes sociales, comidas de trabajo y declaraciones públicas, Mazón trata de limpiar su nombre… pero la sombra de las dudas sigue sobre él.

Isabel Díaz Ayuso: a contracorriente por el aborto

Si alguien sabe sacudir el avispero, esa es Ayuso. Su negativa a registrar a médicos objetores del aborto reabre un debate siempre incómodo para el PP. Feijóo tuvo que intervenir en redes para intentar poner orden, con un mensaje –en teoría dirigido a Sánchez– que buscaba reconducir posturas y cerrar grietas. Hoy, desde el PP, vuelven a marcarle el paso: debe cumplir la ley.

Aun así, Ayuso mantiene su postura, dejando claro que en Madrid marca su propio ritmo y que, en su territorio, las reglas las pone ella… aunque eso, choque con la dirección nacional.

Juanma Moreno: crisis sanitaria y política

Andalucía es otra historia. Moreno quiere demostrar que su plan contra el cáncer de mama avanza, pero evita dar detalles críticos: qué falló, cuántas mujeres se vieron afectadas. Hoy se reunió con el Colegio de Médicos y la Asociación Española contra el Cáncer en Málaga, repitiendo que resolver el problema "lo antes posible" sigue siendo su prioridad.

Mientras él habla de planes y protocolos, las calles exigen respuestas concretas y no se conforman con promesas.

Fernández Mañueco: nuevo plan contra los incendios

Castilla y León sufrió cuatro muertos en los incendios de este verano, y Mañueco quiere que esa tragedia sirva de lección. Presentó un plan estructural que incluye prevención, coordinación y recursos mejor organizados, con la intención de que la próxima temporada de riesgo no vuelva a ser mortal. Tras meses de críticas, busca dejar claro que la administración ya no quiere llegar tarde.

No están juntos, pero sí revueltos. Cada barón con sus problemas, cada comunidad con su fuego. Y Génova, como siempre, observando, intentando que todos estos conflictos internos no se le escapen de las manos.

