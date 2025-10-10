"Rotundamente no": así negó el fiscal general del Estado haber filtrado los datos del novio de Ayuso

Los detalles laSexta accede a las imágenes del interrogatorio a Álvaro García Ortiz como investigado en el Supremo en la causa contra González Amador que le ha llevado al banquillo por una presunta revelación de secretos

Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, enfrenta acusaciones de revelación de secretos en un caso que lo llevará al banquillo de los acusados. En su declaración, negó haber filtrado un correo con datos de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. García Ortiz reiteró no haber facilitado información a la prensa o al Gobierno ni haber actuado contra González Amador. La teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, ha solicitado su absolución, argumentando que no existe intervención del fiscal en la filtración. El juicio, que se celebrará en noviembre, contará con numerosos testigos, incluidos periodistas y agentes de la Guardia Civil.

Nunca se había visto así a un fiscal general del Estado. Nunca se había visto así a Álvaro García Ortiz, a quien se acusa de un presunto delito de revelación de secretos. En unos vídeos a los que ha tenido acceso laSexta, se puede ver por primera vez al fiscal en su declaración como investigado en un caso que le va a llevar al banquillo de los acusados.

García Ortiz, en su declaración, negó ante el juez haber filtrado el correo electrónico con los datos personales de Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso. "Rotundamente no", afirmó el fiscal general del Estado.

Lo afirmó, además, en repetidas ocasiones ante las preguntas en la sala. Ante la cuestión de si había facilitado dicho correo a la prensa o a alguien del Gobierno, o de si dio alguna instrucción tanto directa como indirecta para que alguien lo facilitase o lo revelase. Lo dijo, también, cuando se le preguntó si había hecho algo para perjudicar a González Amador por ser la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

"En absoluto. El señor Amador es un ciudadano con la plenitud de sus derechos legales y constitucionales", expresó García Ortiz.

En cuanto a la causa en sí, la teniente fiscal del Tribunal Supremo y número dos del Ministerio Público, María Ángeles Sánchez Conde, ha pedido al alto tribunal la absolución del Fiscal General "al no ser los hechos consultivos de delitos". En concreto, sostiene que no se le puede atribuir "ninguna intervención" en la filtración de información sobre el caso de fraude a Hacienda de González Amador.

Por ello, ha pedido al alto tribunal la "libre absolución" de García Ortiz, para quien las acusaciones populares y particular solicitan entre cuatro y seis años de cárcel por la filtración a la prensa de un correo en el que el abogado de González Amador admitía dos delitos fiscales.

En su escrito, la fiscal plantea citar a una veintena de testigos, entre los que están el novio de González Amador y también de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso, y de Carlos Neira, abogado del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Además de ellos, completan la lista de testigos solicitados por la Fiscalía dos agentes de la Guardia Civil y varios periodistas de diferentes medios. Algunos de ellos han defendido que supieron del pacto de González Amador con la Fiscalía antes que el propio fiscal general.

El Tribunal Supremo va a juzgar a García Ortiz por un presunto delito de revelación de secretos entre el 3 y el 13 de noviembre.

