Ayuso rechaza hacer el registro de médicos objetores fijado por la ley: "Váyanse a otro lado a abortar"

La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, interviene durante el pleno de la Asamblea de Madrid

¿Qué ha dicho? La presidenta de la Comunidad de Madrid advierte que no hará "una lista negra" de médicos que no quieran practicar abortos. "Ustedes vienen de los etarras y las narcodictaduras", asegura una Ayuso que ha mezclado en su intervención los abortos, Sanidad, ETA, Gaza y la Guerra Civil, como 'temas recurrentes' de la izquierda.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que no cumplirá con la ley que exige hacer público el registro de médicos objetores de conciencia en la Sanidad pública. Durante el pleno de la Asamblea de Madrid, Ayuso respondió a la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, afirmando que la Constitución y varias declaraciones internacionales respaldan la objeción de conciencia. Ayuso rechazó la idea de crear "una lista negra de médicos" y criticó el número de abortos en España, afirmando que en muchos casos podrían haberse evitado. Además, mezcló temas como el genocidio en Gaza, la Guerra Civil y el aborto en su intervención.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha avanzado que no cumplirá la ley que obliga a hacer público el registro de médicos de objetores de conciencia en la Sanidad pública. Lo ha hecho en el último pleno de la Asamblea de Madrid respondiendo a una pregunta de la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot.

Ayuso asegura que la Constitución y varias declaraciones internacionales defienden la objeción de conciencia. "Hasta el Corán, que es su libro y el de sus amigos de Hamás, condena el aborto", afirma Ayuso. La presidenta madrileña deja claro que no va a hacer "una lista negra de médicos" y afirma que cada año "se aborta a 106.000 personas".

"En 10 años, desde que llegaron a la política en España, se ha abortado a un millón de personas, ¿quieren más? En la mayoría de casos se podía evitar. ¿Les parece poco? Pues váyanse a otro lado a abortar", ha sentenciado Ayuso ante el aplauso de su bancada.

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha mezclado en su intervención el genocidio en Gaza, la Guerra Civil, "los narcoestados", ETA y el aborto. "¿Qué les sucede, señores de la izquierda, que tanto les molesta el ser humano?", se pregunta.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.