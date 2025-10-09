Ahora

Tenso debate en la Asamblea

Ayuso rechaza hacer el registro de médicos objetores fijado por la ley: "Váyanse a otro lado a abortar"

¿Qué ha dicho? La presidenta de la Comunidad de Madrid advierte que no hará "una lista negra" de médicos que no quieran practicar abortos. "Ustedes vienen de los etarras y las narcodictaduras", asegura una Ayuso que ha mezclado en su intervención los abortos, Sanidad, ETA, Gaza y la Guerra Civil, como 'temas recurrentes' de la izquierda.

La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, interviene durante el pleno de la Asamblea de MadridLa presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, interviene durante el pleno de la Asamblea de MadridAgencia EFE
Escucha esta noticia
0:00/0:00

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha avanzado que no cumplirá la ley que obliga a hacer público el registro de médicos de objetores de conciencia en la Sanidad pública. Lo ha hecho en el último pleno de la Asamblea de Madrid respondiendo a una pregunta de la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot.

Ayuso asegura que la Constitución y varias declaraciones internacionales defienden la objeción de conciencia. "Hasta el Corán, que es su libro y el de sus amigos de Hamás, condena el aborto", afirma Ayuso. La presidenta madrileña deja claro que no va a hacer "una lista negra de médicos" y afirma que cada año "se aborta a 106.000 personas".

"En 10 años, desde que llegaron a la política en España, se ha abortado a un millón de personas, ¿quieren más? En la mayoría de casos se podía evitar. ¿Les parece poco? Pues váyanse a otro lado a abortar", ha sentenciado Ayuso ante el aplauso de su bancada.

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha mezclado en su intervención el genocidio en Gaza, la Guerra Civil, "los narcoestados", ETA y el aborto. "¿Qué les sucede, señores de la izquierda, que tanto les molesta el ser humano?", se pregunta.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Israel y Hamás llegan a un acuerdo sobre la primera fase del plan de paz de Trump para la Franja de Gaza
  2. Negó, minimizó y culpó a las pacientes de cáncer: cronología de la caída de la consejera Rocío Hernández
  3. Última hora de la DANA, en directo | Las primeras lluvias por 'Alice' dejan acumulados de 45 litros en Valencia y 40 en Catarroja
  4. Mazón elude toda responsabilidad y vende definitivamente a Pradas casi un año después de la DANA: "No le di ninguna instrucción"
  5. Yolanda Díaz anuncia la ampliación de permisos por fallecimiento hasta 10 días y un nuevo permiso para cuidados paliativos
  6. El problema de las armas blancas en Reino Unido: niños de hasta cuatro años llevaron cuchillos en la escuela, según la BBC