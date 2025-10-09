Ahora

Escándalo en la sanidad andaluza

Juanma Moreno echa balones fuera y apunta a la Administración anterior en el fallo en los cribados: "Todavía estamos pagando facturas del pasado"

El contexto Un día después de conocer la dimisión de su consejera de Salud y Consumo, Rocío Hernández, tras el escándalo de los cribados, Moreno ha insistido a las puertas del Parlamento que tuvo "conocimiento del problema" y del "en torno a las 2.000 personas que fueron afectadas, hace una semana".

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, este jueves a la entrada del Parlamento
Escucha esta noticia
0:00/0:00

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha echado balones fuera respecto a los fallos en los cribados de cáncer de mama, que salió a la luz hace una semana. Y no solo eso. Moreno ha apuntado a la Administración anterior asegurando que "todavía estamos pagando facturas del pasado".

Un día después de conocer la dimisión de su consejera de Salud y Consumo, Rocío Hernández, tras el escándalo de los cribados, Moreno ha insistido a las puertas del Parlamento que tuvo "conocimiento del problema" y del "en torno a las 2.000 personas que fueron afectadas, hace una semana".

"Casos aislados hay todos los años. Todos los años hemos indemnizado a mujeres que han tenido un cáncer y no han sido diagnosticadas. Todavía estamos pagando facturas del pasado. Esto ocurre en todos los sistemas políticos y especialmente en el mayor sistema público que hay en España, que es el andaluz", ha señalado el presidente de la Junta.

Por eso, ha indicado Moreno que van a hacer "cambios en la organización para que esa información fluya hacia arriba". Además, ha dicho que algunos funcionarios que "de alguna u otra manera han fallado en esta correa de transmisión de la información, van a ser removidos de sus responsabilidades".

"Nosotros hemos hecho lo correcto. Ayer hablé, hoy vengo a dar explicaciones ante el Parlamento", ha defendido Moreno. De esta manera, ha dicho que la Junta ha "identificado el problema, lo hemos perimetrado, hemos informado".

"Lo segundo, actuar con un plan de choque y lo tercero es asumir responsabilidades. Eso es algo que es impropio en nuestro país y que hay que valorar, aquí no dimite nadie. Ahora lo que no vale es que se asuman responsabilidades, se hagan las cosas con transparencia y no valga para nada", ha añadido.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Israel y Hamás llegan a un acuerdo sobre la primera fase del plan de paz de Trump para la Franja de Gaza
  2. Ayuso rechaza hacer el registro de médicos objetores fijado por la ley: "Váyanse a otro lado a abortar"
  3. Mazón elude toda responsabilidad y vende definitivamente a Pradas casi un año después de la DANA: "No le di ninguna instrucción"
  4. Yolanda Díaz anuncia la ampliación de permisos por fallecimiento hasta 10 días y un nuevo permiso para cuidados paliativos
  5. La Audiencia de Madrid revoca la pieza separada del juez Peinado contra Begoña Gómez por malversación pero aprecia desviación de fondos
  6. Última hora de la DANA, en directo | La AEMET activa la alerta roja por lluvias extremas en el litoral de Alicante y Murcia para este viernes