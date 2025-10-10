Génova apremia a Ayuso a obedecer y entregar el listado de médicos objetores sobre el aborto: "Se tiene que cumplir la ley"

¿Por qué es importante? Por segundo día consecutivo, el PP nacional llama al orden a Isabel Díaz Ayuso. El discurso lo marca Alberto Núñez Feijóo que aseguraba que garantizaría el derecho a abortar de cualquier mujer, con la mejor atención médica posible.

Isabel Díaz Ayuso mantiene un enfrentamiento con la dirección del Partido Popular (PP) al resistirse a cumplir la normativa sobre el aborto, que exige un listado confidencial de médicos objetores. Génova insiste en que Ayuso debe acatar la ley, pero no hay señales de que ella o su equipo vayan a ceder. Jaime de los Santos y Alma Ezcura, representantes del PP, recalcan la necesidad de legalidad. Ayuso rechaza crear una "lista negra" de médicos, afirmando que las mujeres pueden buscar abortar en otros lugares. Este conflicto interno se suma a la reciente polémica por el apoyo de José Luis Martínez-Almeida a una iniciativa de Vox sobre el aborto.

Ya tenemos nuevo enfrentamiento dentro de las filas del Partido Popular. Porque Isabel Díaz Ayuso ha decidido mantener su pulso directo con la dirección del PP y Ayuso. Este viernes, Génova ha vuelto a insistir en decirle que tiene que cumplir la ley en el tema del aborto, que hay que hacer sí o sí ese listado de médicos objetores. Pese a ello, no hay ninguna señal de que Ayuso ni su equipo vayan a dar marcha atrás. Seguirán dificultando el acceso de las mujeres a su derecho a abortar.

Porque, por segundo día consecutivo, el mensaje de Génova a Ayuso es claro: Tiene que cumplir lo que dicen las normativas vigentes y entregar un listado confidencial con los sanitarios que objeten en conciencia ante el hecho de practicar un aborto. "La presidenta Isabel Díaz Ayuso ha cumplido siempre, escrupulosamente, con la ley y no va a dejar de hacerlo", ha dicho el vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos.

"Tiene que haber legalidad en España. Se tiene que cumplir la ley", ha añadido la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcura. Es la continuación del discurso marcado por el comunicado de Alberto Núñez Feijóo. Un texto en el que el líder del PP aseguraba que garantizaría el derecho a abortar de cualquier mujer, con la mejor atención médica posible.

Era la respuesta de Feijóo a las declaraciones de Ayuso. Porque la presidenta de la Comunidad de Madrid dijo: "No voy a hacer una lista negra de médicos nunca". "Váyanse a otro lado a abortar".

A pesar de esta taxatividad no han querido entrar en el cuerpo a cuerpo. El diputado Elías Bendodo ha optado por no contestar a nuestras preguntas, mientras que el vicesecretario de Igualdad ha preferido esquivar el tema. "Ayuso es uno de los grandes valores del Partido Popular". "Ningún texto de Génova 13 sale sin la equidistancia de todos sus barones", ha añadido.

A pesar de las directrices del PP nacional, la Comunidad de Madrid se mantiene en sus trece: en no cumplir la ley. Y esto, provoca un malestar interno en el partido que llega solo días después de que se le abriera otro frente a Feijóo, también a propósito del aborto. Nos referimos al apoyo de José Luis Martínez-Almeida, alcalde del Madrid, a la iniciativa de Vox que obligaba a informar a las mujeres sobre un síndrome postaborto que no existe.

De rectificar y cumplir la ley, sería la segunda vez en solo dos semanas que un popular tiene que rectificar al salirse de la postura oficial.