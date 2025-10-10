- De EEUU a Israel: el gurú de las campañas sucias de Trump cruza fronteras para trabajar con Netanyahu

Muchos de sus vídeos actualmente están borrados por incumplir las normas de las redes

Los detalles El estratega digital que ayudó a Trump a manipular a millones de votantes en 2016 y 2020 ahora llega a Israel para hacer lo mismo con Netanyahu: bulos, ataques directos y mensajes hechos a medida en TikTok, Instagram y YouTube, todo apoyado por inteligencia artificial.

BenjaminNetanyahu tiene un nuevo fichaje a golpe de talonario: Brad Parscale, el hombre que ayudó a Donald Trump a inundar redes sociales con bulos y campañas sucias, y que ahora trabajará para que Israel domine TikTok, Instagram, YouTube… e incluso la inteligencia artificial. El contrato: seis millones de dólares.

Parscale se convirtió en la pieza clave del triunfo de Trump en 2016. No porque el entonces presidente hablara mejor o tuviera mejores propuestas, sino porque convirtió las redes sociales en una máquina de propaganda personalizada. Cada mensaje, cada vídeo, estaba pensado para enganchar, enfadar o asustar al público justo que quería impactar.

Cómo funciona la "fórmula Parscale"

No lanzaba mensajes al aire: personalizaba cada bulo y fake news según el votante. Por ejemplo, un ciudadano de Misuri preocupado por la migración podía recibir un anuncio distinto al de alguien en Florida preocupado por la economía.

Los vídeos se repetían durante días para quienes mostraban interés, refinando el mensaje según las interacciones. Gracias a datos precisos de ubicaciones y perfiles, se enviaba el mensaje perfecto a cada persona. Era como tener un radar que sabía exactamente qué decir y a quién decirlo.

Los vídeos mezclaban fake news con ataques directos: desde culpar a China por la pandemia hasta teorías sobre identidad de género, pasando por insultos a rivales políticos —"Biden está claramente disminuido"—. Todo acababa con la firma de Trump: "Soy Donald Trump y apruebo este mensaje". Muchos de esos vídeos ya han sido borrados, pero su impacto permanece.

Ahora Israel

Netanyahu busca replicar la estrategia de Parscale en Israel, apuntando especialmente a los jóvenes, los usuarios más activos en redes. La idea es saturar TikTok, Instagram y YouTube con mensajes diseñados para moldear la opinión pública y fortalecer la imagen de Netanyahu. La inteligencia artificial permitirá segmentar aún más, asegurando que ningún votante 'se le escape'.

Todo esto ocurre justo después de que Netanyahu declarara, en lo que algunos llaman su versión 'más pacifista': [[LINK:INTERNO|||Article|||68e8ed1680c1770007f1c4bb|||"Hamás será desarmado por las buenas… o por las malas"]], apenas horas después de alcanzar un alto el fuego y de poner fin a la guerra. Se ha abierto un plazo de 72 horas para la entrega de los rehenes.

Con Parscale a bordo, Netanyahu no solo busca influir en la opinión interna de Israel: también pretende controlar la narrativa internacional en redes, replicando la polémica fórmula que en Estados Unidos transformó la manera de hacer campañas políticas.

