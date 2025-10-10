De falsos "periodistas" a Bizum: así se monetiza el odio a los migrantes en España

La otra cara Invadidos.com convierte el miedo a los migrantes en dinero: titulares alarmistas, perfiles falsos y mensajes virales en redes. Detrás, una sola persona pide donaciones por Bizum, crowdfunding o criptomonedas, incluso usando números a nombre de familiares.

Los artículos publicados en Invadidos.com aparecen firmados por la "redacción" o por dos supuestos periodistas a los que la web identifica como "Sara Sáez" y "Norberto Domínguez". Ellos dos son los mayores difusores de odio de España, firmando la mayoría de noticias racistas que circulan por redes sociales. Pero nunca se les podrá perseguir… porque no existen.

Hoy vamos a desvelar quién está detrás de estos perfiles falsos y de la web que se ha convertido en uno de los mayores contenedores de odio del país. Gracias a Newtral.es, sabemos su nombre y sus datos.

Invadidos.com se dedica a alimentar el miedo para monetizarlo. Se esconde detrás de perfiles falsos que difunden, sin parar, todo tipo de ataques a migrantes. Esta persona se ha mantenido oculta en el caos, señalando a la población migrante para echar más fuego a la hoguera.

¿Cómo se monetiza el odio?

Invadidos.com no solo difunde miedo, también lo convierte en dinero. Titulares como: "¿Es la migración ilegal masiva el principio del comienzo de una guerra con Marruecos y Europa será conquistada por islámicos?", son diseñados para viralizarse y generar alarma.

Pero detrás de ellos hay una estrategia clara: Bizum, plataformas de crowdfunding y hasta criptomonedas para financiar la web. La persona detrás de los perfiles falsos es quien pide transferencias y donaciones, muchas veces usando un número a nombre de su madre.

El responsable

Carlos Bolaños Luna, 36 años, Sevilla. Él es la persona real detrás de la web y de los perfiles que escriben. Desde Newtral han hablado con él: niega que esté ganando dinero y asegura que todo es para mantener la web. Pero lo cierto es que, en Invadidos.com, él escribe, dirige y monetiza los contenidos racistas que circulan como pólvora por las redes.

Invadidos.com es un ejemplo de cómo una sola persona puede crear y alimentar un contenedor de odio, señalando a la población migrante, generando alarma y sacando beneficio económico de ello.

