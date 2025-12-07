Pilar Vidal da todos los detalles de la ruptura de Sonia y Selena: "No eran amigas, solo bailaban toda la noche"

"No se hablaban, se cruzaban en el pasillo y ni se saludaban. No se llevaban bien, estas personas llegaban aquí por separado", señala Sara Ramos sobre el dúo.

El icónico dúo 'Sonia y Selena' se separa. Las cantantes de 'Yo quiero bailar', separan sus caminos tras regresar este 2025 para participar en el Benidorm Fest y representar a España en Eurovisión. "La disolución de 'Sonia y Selena' no ha sido muy decisión. Todo lo que he invertido ha sido para apostar por el dúo y lo he perdido", ha comentado Selena visiblemente emocionada ante los medios de comunicación.

"La finalidad era seria, pero la puesta en escena…", comenta Pilar Vidal tras ver el comunicado de prensa de Selena. "Sonia dijo la semana pasada que no tenían bolos, solo uno", señala la periodista

Ante esta situación, Sonia opto por dejar el dúo. "Ella quería hacer su carrera en solitario", apunta Pilar Vidal y añade que ya ha sacado su primera canción en todas las plataformas. "No eran amigas, solo bailaban toda la noche", termina diciendo la colaboradora de La Roca.

Por otro lado, Sara Ramos confirma que Sonia y Selena no se llevaban bien, algo que ella ha podido ver con sus propios ojos: "No se hablaban, se cruzaban en el pasillo y ni se saludaban. No se llevaban bien, estas personas llegaban aquí por separado".

