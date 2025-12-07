Joaquim Bosch analiza las implicaciones legales del caso del Hospital de Torrejón: "Esto puede tener una responsabilidad penal"

El Hospital de Torrejón está en el centro de la polémica tras revelarse que se modificó el triaje en Urgencias para rebajar la gravedad de algunos pacientes y que se llegó a reutilizar materiales médicos entre pacientes.

La dirección del Hospital de Torrejón modificó el sistema de triaje en Urgencias para clasificar como leves a pacientes que, en realidad, presentaban cuadros graves. Tras conocerse estos hechos, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado que está preparando una norma que "pondrá coto al ánimo de lucro" en la gestión privada de hospitales públicos como el de Torrejón.

En La Roca, el magistrado Joaquim Bosch ha analizado las implicaciones éticas y legales del caso. "Cada euro que se ahorra una empresa de este tipo de un paciente que lo necesita es un euro de beneficio. Todo lo que suponga recortar costes supone peor atención en materia de protección de la salud, pero más beneficio", comenta el colaborador.

"El directivo de la empresa hablaba de que había que sacar con recortes cuatro o cinco millones de euros, eso parece que está grabado en los audios. Ese es el problema de cuando la salud se convierte en un negocio", añade Bosch

El magistrado señala también las posibles responsabilidades penales que puede tener el caso. "Hay denuncias presentadas y, si es cierto lo que dicen los directivos de que hay medidas que son contrarias a la praxis y a la regla médicas y generan perjuicios a pacientes, esto puede tener una responsabilidad penal".

