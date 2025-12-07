Fernando Garea: "Guardiola se juega saber si va a tener más o menos dependencia con Vox"

Extremadura volverá a las urnas el 21 de diciembre tras el adelanto electoral de María Guardiola. Según el CIS, el PP volvería a ganar, pero necesitaría a Vox para gobernar, mientras que PSOE y Vox ajustarían al alza y a la baja sus resultados de 2023.

El próximo 21 de diciembre, los extremeños volverán a pisar los colegios electorales tras el adelanto electoral anunciado por María Guardiola. Según los últimos datos del CIS, la candidata del PP volvería a ganar en las urnas, pero necesitaría el apoyo de Vox para gobernar.

El Partido Popular obtendría entre 25 y 29 escaños, frente a los 28 logrados en 2023. Por su parte, Vox alcanzaría entre 10 y 12 diputados, muy por encima de los 5 que consiguió en las últimas elecciones. En cuanto al PSOE, caería hasta los 19-22 escaños, después de haber empatado con el PP en 2023.

"Guardiola se juega saber si va a tener más o menos dependencia con Vox", comenta Fernando Garea tras analizar los resultados del CIS. "Me resulta muy curiosa la posición del PSOE, que tiene un candidato horrible, que está a punto de sentarse en el banquillo. El Partido Socialista no solo rebaja sus expectativas, sino que se va a mostrar feliz la noche del 21 si sube Vox y le quita votos al PP", concluye Garea sobre las previsiones socialistas.

