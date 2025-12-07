Ahora

Elecciones Extremadura

Fernando Garea: "Guardiola se juega saber si va a tener más o menos dependencia con Vox"

Extremadura volverá a las urnas el 21 de diciembre tras el adelanto electoral de María Guardiola. Según el CIS, el PP volvería a ganar, pero necesitaría a Vox para gobernar, mientras que PSOE y Vox ajustarían al alza y a la baja sus resultados de 2023.

Fernando Garea: "Guardiola se juega saber si va a tener más o menos dependencia con Vox"

El próximo 21 de diciembre, los extremeños volverán a pisar los colegios electorales tras el adelanto electoral anunciado por María Guardiola. Según los últimos datos del CIS, la candidata del PP volvería a ganar en las urnas, pero necesitaría el apoyo de Vox para gobernar.

El Partido Popular obtendría entre 25 y 29 escaños, frente a los 28 logrados en 2023. Por su parte, Vox alcanzaría entre 10 y 12 diputados, muy por encima de los 5 que consiguió en las últimas elecciones. En cuanto al PSOE, caería hasta los 19-22 escaños, después de haber empatado con el PP en 2023.

"Guardiola se juega saber si va a tener más o menos dependencia con Vox", comenta Fernando Garea tras analizar los resultados del CIS. "Me resulta muy curiosa la posición del PSOE, que tiene un candidato horrible, que está a punto de sentarse en el banquillo. El Partido Socialista no solo rebaja sus expectativas, sino que se va a mostrar feliz la noche del 21 si sube Vox y le quita votos al PP", concluye Garea sobre las previsiones socialistas.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí

Las 6 de laSexta

  1. Extremadura, un laboratorio en clave nacional que mide el mal momento de Sánchez y el auge real de Vox
  2. Sanidad prepara una norma que "pondrá coto al ánimo de lucro" en la gestión privada de hospitales públicos como el de Torrejón
  3. La sombra de Mazón sigue manchando al PP: las víctimas de la DANA piden que renuncie al acta de diputado y Feijóo deja la decisión en sus manos
  4. Netanyahu anuncia una reunión con Trump a las puertas de la segunda fase del plan de paz en Gaza y no descarta anexionarse Cisjordania
  5. De los 8.000 euros por metro cuadrado en Plaza Catalunya (Barcelona) a los 16.000 en Velázquez (Madrid): así influye la estación de metro en el precio de la vivienda
  6. Detenido por el asesinato de una joven de 30 años en una vivienda de El Viso del Alcor, Sevilla