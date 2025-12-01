VÍDEO | Isabel Forner, consternada por la ruptura de Sonia y Selena: "Ya solo falta que Epi demande a Blas"

"No sé si España está preparada después de todo lo que ha supuesto la ruptura de Andy y Lucas", reacciona Dani Mateo en este vídeo tras la ruptura de Sonia y Selena, donde todo apunta a que terminará en acciones legales.

Zapeando analiza lo que para Quique Peinado es "la noticia que tiene en vilo al país": la ruptura de Sonia y Selena. "Está en juego la custodia de 'Yo quiero bailar toda la noche, baila, baila, bailando va'", advierte.

Todo comienza con el comunicado que saca la agencia de las cantantes, donde, como apunta Quique en el vídeo sobre estas líneas, "ya se intuye cierto resquemor".

En el anuncio oficial se asegura que la separación se produce por la decisión unilateral de Sonia Madoc y se despide con guiño final: "Gracias por haber bailado juntos toda la noche".

"No sé si España está preparada después de todo lo que ha supuesto la ruptura de Andy y Lucas", comenta Dani Mateo, mientras que Isabel Forner añade que "solo falta que Epi demande a Blas".

Ante este comunicado, Sonia contraatacaba con otro en el que decía que ella no es la mala de la película, mientras a la vez Selena registraba la marca 'Sonia y Selena' a título individual.

Tras esto, Sonia visitó el plató de 'Y ahora Sonsoles' para explicar la situación y aseguró que emprenderá acciones legales. Un desencuentro por el que, según Iñaki Urrutia, "hoy los micrófonos de karaoke ondean a media hasta".

