Ana Martín recuerda que tras perder Maduro las elecciones en Venezuela "empezó una represión contra los opositores"

La tensión internacional aumenta después de que Donald Trump amenazara con atacar por tierra a Venezuela y extendiera sus advertencias a Colombia. En La Roca, la periodista Ana Martín analiza el papel de Estados Unidos y la controvertida figura de Nicolás Maduro.

El presidente de Estados Unidos continúa con sus amenazas de atacar por tierra a Venezuela bajo el pretexto de frenar el narcotráfico. Además, Donald Trump extiende este mensaje a Colombia, ya que considera que cualquier país que esté vendiendo droga en Estados Unidos es susceptible de ser atacado.

"Estados Unidos está actuando como el matón que es Donald Trump", opina Ana Martín. Sin embargo, en este vídeo la periodista se centra en la polémica figura de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela.

La colaboradora considera necesario recordar que Nicolás Maduro perdió las elecciones. "No lo digo yo, lo dicen los organismos internacionales, la ONU... Unas elecciones manipuladas y que la oposición ganó, se estima, con el 70% del voto", apunta la periodista.

Y añade que, desde esas elecciones, Maduro no quiso dejar el poder y "empezó una represión contra los opositores".

