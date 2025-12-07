Julen Bollain, sobre los gastos en Navidad: "Parte de los hogares solo puede sostenerlo tirando de tarjeta y aplazando pagos"

El gasto medio de los españoles en Navidad alcanzará los 1.300 euros por persona, 216 más que el año pasado. Julen Bollain, experto en economía, advierte que este aumento refleja precios más altos y presión social, no mayor poder adquisitivo.

Los últimos datos presentados por la Asociación Española de Consumidores, advierten que el gasto medio por persona para estas Navidades alcanzará unos 1.300 euros, es decir, 216 euros más que en 2024. Desde La Roca han contado con el experto en economía Julen Bollain para hablar del incremento de los precios en estas fechas.

Bollain señala que, aunque se gaste un "20% más", no significa que el poder adquisitivo haya crecido. "Al final lo que refleja es que todo es más caro, sobre todo en alimentación y ocio", añade.

Asimismo, detalla que los españoles en estas fechas regalan por "inercia", ya sea porque haya niños en la familia o por estar a la altura. "Se da una mezcla de precios más altos y de cierta presión social para consumir, por tanto, no es mayor poder adquisitivo, sino que es la misma renta de siempre, pero estirada al máximo", explica Julen Bollain.

"Si el gasto navideño supera el salario mínimo, lo que está claro es que parte de los hogares solo puede sostenerlo tirando de tarjeta y aplazando pagos", apostilla. No obstante, eso no significa que la gente se endeude en estas fechas, pero sí que "muchos van a llegar a enero con la cuenta tiritando".

"La resaca económica de la Navidad se nota también meses después", asegura el experto.

