Tania García, delegada del SATSE en el Hospital de Torrejón: "Nunca se han reutilizado materiales de un solo uso"

Tania García, delegada del SATSE en el Hospital de Torrejón, asegura que nunca se han reutilizado materiales de un solo uso y pide tranquilidad a los pacientes. Reconoce que el personal ha vivido preocupación e indignación tras la polémica

La Roca ha conseguido hablar con Tania García, delegada del SATSE en el Hospital de Torrejón de Ardoz, para conocer cómo están los ánimos entre el personal médico del centro y entre los pacientes.

"Los trabajadores hemos pasado por varios estados. Hemos pasado por vergüenza, enfado, indignación y, sobre todo, pena", asegura la enfermera. Y añade que, a raíz de la nota de prensa donde se indicaba que el hospital había reutilizado materiales entre los pacientes, "ha habido un poco de pánico".

"Desde aquí quiero mandar un mensaje de tranquilidad a los pacientes del Hospital de Torrejón. Nunca se han reutilizado materiales de un solo uso", deja claro Tania García.

Asimismo, señala que el personal sanitario no era consciente de las directrices marcadas desde dirección, pero añade que "es verdad que desde hace 14 años tenemos una exigencia mucho mayor que otros hospitales públicos de la Comunidad de Madrid". Deben cumplir con las condiciones de la Comunidad en materia de listas de espera, atención al paciente y todo ello "con menos personal".

