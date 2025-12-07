Ahora

Todos los detalles

Pilar Vidal promete "dar la campanada" en las preuvas de Neox: "Me he tomado muy en serio ser la telonera de Pedroche"

Pilar Vidal se prepara para uno de los retos más especiales de su carrera televisiva: presentar las precampanadas de Neox desde la Puerta del Sol. Acompañada de Dani Mateo y Lola Lolita, la periodista afrontará una noche llena de humor, nervios y expectación, en la que incluso su vestido promete dar que hablar.

Pilar Vidal promete "dar la campanada" en las preuvas de Neox: "Me he tomado muy en serio ser la telonera de Pedroche"

¡Ya es oficial! Pilar Vidal dará las precampanadas de Neox junto a Dani Mateo y Lola Lolita. El próximo 30 de diciembre, en directo desde la Puerta del Sol, volverán a dar la bienvenida al Año Nuevo con mucho sentido del humor. Desde La Roca, Pilar Vidal ofrece más detalles sobre su gran noche.

"A Lola Lolita no la conozco; la he empezado a seguir en redes, y a Dani lo adoro", comenta la periodista sobre sus compañeros de preuvas.

La colaboradora asegura que está muy emocionada con el reto que le han propuesto y que va con todo. "Me he tomado muy en serio ser la telonera de Pedroche", afirma Vidal, y añade que su vestido va a ser muy importante.

Sin embargo, no puede decir nada más, y eso es lo que peor lleva de todo. Asimismo, señala que va a hablar con Cristina Pedroche para ver cómo hace ella para evitar desvelar cómo va a ser su vestido para las campanadas de este año.

No obstante, a Pilar Vidal se le ha escapado un pequeño detalle sobre su vestido: "El mío no va con mensaje... va a dar la campanada".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí

Las 6 de laSexta

  1. Sanidad prepara una norma que "pondrá coto al ánimo de lucro" en la gestión privada de hospitales públicos como el de Torrejón
  2. Enfado de Montero ante las acusaciones que la señalan como encubridora de Salazar
  3. Netanyahu anuncia una reunión con Trump a las puertas de la segunda fase del plan de paz en Gaza y no descarta anexionarse Cisjordania
  4. Las víctimas de la DANA exigen el acta de diputado de Mazón tras conocer los Whatsapp: "Son pruebas documentales"
  5. Los objetivos de Casa 47 y el nuevo Plan de Vivienda: alquileres rondando los 700 euros en grandes ciudades y una inversión de 13.000 millones
  6. Detenido tras el hallazgo del cadáver de una joven en una vivienda de El Viso del Alcor (Sevilla): se investiga como posible crimen machista