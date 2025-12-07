Pilar Vidal promete "dar la campanada" en las preuvas de Neox: "Me he tomado muy en serio ser la telonera de Pedroche"

Pilar Vidal se prepara para uno de los retos más especiales de su carrera televisiva: presentar las precampanadas de Neox desde la Puerta del Sol. Acompañada de Dani Mateo y Lola Lolita, la periodista afrontará una noche llena de humor, nervios y expectación, en la que incluso su vestido promete dar que hablar.

¡Ya es oficial! Pilar Vidal dará las precampanadas de Neox junto a Dani Mateo y Lola Lolita. El próximo 30 de diciembre, en directo desde la Puerta del Sol, volverán a dar la bienvenida al Año Nuevo con mucho sentido del humor. Desde La Roca, Pilar Vidal ofrece más detalles sobre su gran noche.

"A Lola Lolita no la conozco; la he empezado a seguir en redes, y a Dani lo adoro", comenta la periodista sobre sus compañeros de preuvas.

La colaboradora asegura que está muy emocionada con el reto que le han propuesto y que va con todo. "Me he tomado muy en serio ser la telonera de Pedroche", afirma Vidal, y añade que su vestido va a ser muy importante.

Sin embargo, no puede decir nada más, y eso es lo que peor lleva de todo. Asimismo, señala que va a hablar con Cristina Pedroche para ver cómo hace ella para evitar desvelar cómo va a ser su vestido para las campanadas de este año.

No obstante, a Pilar Vidal se le ha escapado un pequeño detalle sobre su vestido: "El mío no va con mensaje... va a dar la campanada".

