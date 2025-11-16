Ahora

La Roca

Pilar Vidal defiende a Cayetano Rivera tras su accidente de coche: "No sale huyendo, lo hace para evitar las imágenes"

Cayetano Rivera protagoniza la polémica tras un accidente de coche en su urbanización. Aunque solo hubo daños materiales y nadie resultó herido, el extorero se marchó del lugar y se negó a realizarse la prueba de alcoholemia, generando debate mediático.

Pilar Vidal defiende a Cayetano Rivera tras su accidente de coche: "No sale huyendo, lo hace para evitar las imágenes"

En los últimos días, Cayetano Rivera ha protagonizado todos los titulares debido a su accidente de coche. El extorero se estrelló contra dos palmeras que estaban en una rotonda de la urbanización de su casa. Afortunadamente, solo quedó en un susto y los daños fueron materiales.

Sin embargo, la polémica surge porque Cayetano se marchó del lugar del accidente y se negó a realizarse la prueba de alcoholemia. Según se ha podido conocer, el extorero se fue a su casa y, cuando la policía localizó a quién pertenecía el vehículo, acudió a su domicilio para hacerle la prueba, algo a lo que se negó.

Desde La Roca, Pilar Vidal comenta que, para ella, "Cayetano ha seguido todos los pasos que tenía que seguir". Asimismo, señala que Rivera pudo marcharse a casa para intentar tramitar mejor los papeles del seguro por el accidente. "No sale huyendo, lo hace para evitar que todos los programas pusiésemos las imágenes", añade la periodista.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí

Las 6 de laSexta

  1. Sánchez llega a su segundo aniversario de investidura con Junts fuera del bloque que lo llevó a la Moncloa
  2. El juez Peinado avanza en la causa contra Begoña Gómez y toma declaración como investigada a la secretaria general de Presidencia
  3. La Conferencia Episcopal Española se reune este lunes con León XIV tras el escándalo del obispo de Cádiz
  4. Jordi Pujol, ingresado en un hospital de Barcelona por una neumonía a las puertas de su juicio
  5. El fiscal Stampa niega haber excluido de la grabación del caso Leire Díez una parte en la que hablaría de García Ortiz
  6. Investigan como un caso de violencia machista el hallazgo de los cuerpos de un matrimonio en Alpedrete