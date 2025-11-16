Pilar Vidal defiende a Cayetano Rivera tras su accidente de coche: "No sale huyendo, lo hace para evitar las imágenes"

Cayetano Rivera protagoniza la polémica tras un accidente de coche en su urbanización. Aunque solo hubo daños materiales y nadie resultó herido, el extorero se marchó del lugar y se negó a realizarse la prueba de alcoholemia, generando debate mediático.

En los últimos días, Cayetano Rivera ha protagonizado todos los titulares debido a su accidente de coche. El extorero se estrelló contra dos palmeras que estaban en una rotonda de la urbanización de su casa. Afortunadamente, solo quedó en un susto y los daños fueron materiales.

Sin embargo, la polémica surge porque Cayetano se marchó del lugar del accidente y se negó a realizarse la prueba de alcoholemia. Según se ha podido conocer, el extorero se fue a su casa y, cuando la policía localizó a quién pertenecía el vehículo, acudió a su domicilio para hacerle la prueba, algo a lo que se negó.

Desde La Roca, Pilar Vidal comenta que, para ella, "Cayetano ha seguido todos los pasos que tenía que seguir". Asimismo, señala que Rivera pudo marcharse a casa para intentar tramitar mejor los papeles del seguro por el accidente. "No sale huyendo, lo hace para evitar que todos los programas pusiésemos las imágenes", añade la periodista.

