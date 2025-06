Lola Lolita habla en La Roca sobre su última polémica: "He estado muy mal, no me quería levantar de la cama"

La influencer Lola Lolita se ha convertido en el centro de la polémica tras su participación en la serie de YouTube '21 días entre millonarios', del creador de contenido Nil Ojeda. Su actitud durante el episodio ha sido duramente criticada por considerarse clasista, egocéntrica y materialista, además del trato que dio a los empleados de los comercios que visitó.

El equipo de La Roca ha asistido a Lola Lolita Land, el evento organizado por la propia influencer, donde ha hablado vez sobre la polémica. "He estado muy mal, no me quería levantar de la cama. He llorado sin parar", se ha sincerado visiblemente afectada ante las cámaras del programa.

Otras influencers invitadas al evento también han querido mostrarle su apoyo. Es el caso de Violeta Mangriñán, quien defendía que "todo el mundo puede tener un mal día" y añadía: "A lo mejor ella no estuvo acertada, pero ya ha pedido disculpas y ya está".

También la cantante India Martínez se ha pronunciado, asegurando que "han sacado fragmentos y cosas fuera de contexto". Y ha sido tajante al defenderla: "Ella no tiene ninguna mala intención nunca. Y encima ha salido pidiendo perdón, ¿qué más queréis?"

Más información en el vídeo de La Roca.