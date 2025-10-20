Imágenes inéditas de Bisbal, Bustamante y Rosa en Atresmedia: así fue su primera visita tras salir de la academia

La Roca rescata material nunca antes visto de marzo de 2002, cuando los 'triunfitos' cruzaron por primera vez los pasillos de Atresmedia tras su salida de Operación Triunfo. "Nadie genera hoy ese revuelo", comenta Berni Barrachina.

En La Rocahan mostrado imágenes inéditas de los 'triunfitos' tras salir de la academia cuando visitaron los platos de Atresmedia. Era 15 de marzo de 2002 cuandoBustamante, Bisbal y Rosa "cruzaron los pasillos" de la cadena para conceder sus primeras entrevistas. En el vídeo sobre esta noticia podemos ver cómo llegan al programa 'Furor' o a 'Sabor a ti'. "Esto pasó justo antes de ir a Eurovisión", detalla Berni Barrachina.

"Ningún famoso de la actualidad generó ese revuelo", recuerda Berni, a lo que Nuria responde entre risas: "Nosotros entramos y nadie nos sigue".

Entre micrófonos y coreografías surgió uno de los amores más mediatizados de la época: Bisbal y Chenoa. "Salieron de la academia en 2002 y su amor duró hasta 2005", detalla Berni, recordando el momento del 'Chandal-Gate', donde la cantante confirmaba el fin de la relación vestida de un icónico chándal gris que ha pasado a la historia. "Todas fuimos Chenoa en ese momento", asegura Nuria Roca entre risas.

"Yo me llevo super bien con los dos, ella sigue siendo igual de auténtica, pero me parece que no ha tenido suerte en el amor, de momento", comenta Pilar Vidal.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.