Opinión
El enfado de Berni Barrachina con el regreso de LODVG: "Amaia Montero es una rencorosa"
En La Roca, Berni Barrachina ha opinado sin filtros sobre el regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh. El colaborador ha elogiado su voz, pero también la ha definido como "rencorosa" por algunas de sus actitudes públicas.
"Amaia Montero es una rencorosa". Con esta frase, Berni Barrachina definió a la cantante de La Oreja de Van Gogh tras su regreso al grupo. "A mí ella me gusta mucho como canta", añadió el colaborador, aunque dejó claro que eso no cambia su opinión.
Barrachina explicó su comentario haciendo referencia a la polémica que surgió hace unos meses, cuando Cayetana Guillén Cuervo reveló, sin querer, que ya sabía del regreso de Amaia a la banda. Aquella indiscreción no sentó nada bien a la artista, que acabó bloqueando en redes sociales a quien hasta entonces era una de sus mejores amigas.
"Cuando pasó lo de Cayetana, su íntima amiga, que se le fue la boca y la dejó de hablar. Espero que le haya desbloqueado", añadió el colaborador.
Berni también reforzó su opinión tras conocerse que Amaia Montero habría borrado una publicación dedicada al guitarrista Pablo Benegas, quien no formará parte del reencuentro del grupo.
"Ahora de repente quita una publicación de Pablo Benegas porque se ha ido del grupo, porque hay una enemistad... deja la publicación. ¡No pasa nada!", comentó Barrachina, mostrando su sorpresa ante la actitud de la cantante.
