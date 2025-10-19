El 'rey Trump' responde a las protestas con un vídeo realizado con IA en el que tira barro sobre los manifestantes

Los detalles El presidente estadounidense aparece pilotando un caza de combate llamado 'King Trump' y 'bombardeando' a los participantes de la manifestación que denuncian su "autoritarismo".

Millones de personas se manifestaron en más de 2.500 ciudades de Estados Unidos contra el presidente Donald Trump, tras iniciar su segundo mandato. Los manifestantes denunciaron el "autoritarismo" del mandatario, quien respondió con un mensaje surrealista en redes sociales. En un vídeo de Inteligencia Artificial, Trump se mostró pilotando un caza de combate llamado 'King Trump', bombardeando con barro a los manifestantes. La manifestación, bajo el lema "No Kings", incluyó carteles con frases como "Trump debe irse ya". Los organizadores destacaron que el país pertenece al pueblo, no a reyes ni dictadores.

Millones de personas, pancartas e incluso disfraces inundaron este sábado las calles de más de 2.500 ciudades de Estados Unidos para manifestarse contra su presidente, Donald Trump. Tras llegar a su segundo mandato en la Casa Blanca, el republicano volvió a hacer de las suyas y enfureció a una gran parte de la población, la misma que este fin de semana ha denunciado el "autoritarismo" del magnate.

Horas después, las redes volvían a encenderse tras la respuesta del presidente a los manifestantes de la mano de un mensaje de lo más surrealista, como no podía ser de otra manera. El líder estadounidense publicó en su perfil de Truth Social un vídeo realizado con Inteligencia Artificial a lo más puro estilo Trump en el que aparece pilotando un caza de combate llamado 'King Trump'.

Además de expresar un gesto serio y lucir una corona cual majestad, el republicano se cuela en una gran ciudad que parece Nueva York para 'bombardear' con barro a los manifestantes que participaban en la marcha contra su mandato.

El magnate no ha escrito nada más al respecto ni se ha pronunciado más allá sobre una manifestación que fue organizada bajo el lema "No Kings". En ella se pudieron leer frases en carteles como "Trump debe irse ya" o "No queremos reyes en este país": "Estoy aquí hoy para protestar contra el fascismo que está ocurriendo en la Casa Blanca", aseguró uno de los manifestantes.

"Este país no pertenece a reyes, dictadores ni tiranos. Pertenece a nosotros, el Pueblo: a quienes nos importa, a quienes damos la cara y a quienes luchamos por la dignidad, una vida que podamos permitirnos y oportunidades reales. Sin tronos. Sin coronas. Sin reyes", indicaron a su vez los convocantes.

