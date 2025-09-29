Una mujer mayor defiende las pensiones frente a una joven: "Nosotros nos pudimos comprar una casa teniendo dos trabajos"

¿Beneficia el sistema a los mayores en detrimento de los jóvenes? Una mujer mayor, que trabaja como camarera de piso, lo debate con una joven en este vídeo.

José Yélamo abre debate en el plató de laSexta Xplica sobre si el sistema beneficia a los mayores en detrimento de los jóvenes. "Nuestra generación vivió los últimos cinco muertos que hoy hace 50 años Franco mató", destaca Mari Mar Jiménez, camarera de piso. "Vivimos una transición donde peleamos los derechos que todos vosotros tenéis hoy", destaca la mujer, que afirma que estos derechos los pelearon en "la calle", pero "no en una manifestación sino en 200". "En esas manifestaciones murieron mineros, manifestantes, mucha gente...", insiste Mari Mar Jiménez.

Además, Mari Mar Jiménez recuerda que se pudo comprar una casa "teniendo dos trabajos". "Es que yo no puedo comprarme ni una y trabajo 80 horas", responde la joven, que insiste en que no están culpando a los mayores, pero pide que tampoco los mayores culpen a los jóvenes.

"Cuando tienes dos trabajos pagas más a Hacienda, y yo soy la primera que siempre ha dicho que si tengo que pagar a Hacienda lo pago porque es un bien para todos", asegura la mujer, que insiste en que es vergonzosa la lista de espera en la sanidad pública y la privatización de la misma.

Por último, Mari Mar asegura que "el problema que hay es que en los últimos 30 años los sueldos han subido un 2%" y manda un mensaje a los jóvenes: "Reclamad a estos empresarios que en lugar del 2%, subieran el IPC cada año, entonces tendríais mejores sueldos".

