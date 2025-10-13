El vídeo viral de Alejandro Sanz y David Bisbal cantando 'Mi soledad y yo' en México

Alejandro Sanz y David Bisbal protagonizan este bonito vídeo cantando juntos 'Mi soledad y yo' durante un concierto en el Auditorio Nacional de México.

Alejandro Sanz y David Bisbal han estado juntos en el Auditorio Nacional de México, donde han cantado 'Mi soledad y yo'. Y es que, como explica Tatiana Arús, "Alejandro Sanz estuvo rodeado de muy buenos amigos" durante su concierto. "Vemos cómo se abrazan", destaca Alfonso Arús, que recuerda que "han sido vecinos durante mucho tiempo en Miami".

Hace poco, Alejandro Sanz también se hizo viral después de protagonizar un bonito gesto al sacar a bailar a una trabajadora de la limpieza durante un concierto. La mujer, asombrada, se llevó el aplaudo del público, la dedicatoria de la canción y el bonito gesto del cantante.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.