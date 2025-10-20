Ahora

'Vis a vis'

Manuela Carmena: "Me encantaría que el Congreso de los Diputados recibiera a jóvenes para hablar de vivienda, estudios, sexualidad..."

Manuela Carmena analiza en La Roca la preocupante percepción del franquismo entre los jóvenes, el auge de la extrema derecha y la necesidad de repensar el papel del CIS en la sociedad. "Hay que escuchar a los jóvenes", reclama.

Manuela Carmena ha vuelto a sentarse en el espacio Vis a Vis del programa La Roca, donde ha conversado con Nuria Roca sobre la actualidad política y social del país. En esta nueva intervención, la exalcaldesa de Madrid ha centrado su análisis en la juventud, el avance de los discursos de extrema derecha y el papel del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) en la sociedad.

Los datos del último barómetro del CIS, revelan que cerca del 20% de los jóvenes en España ve con buenos ojos la dictadura franquista: "Mejor guerra que socialismo".

"Una de las cosas que pienso es que el CIS no debería depender del Gobierno. El CIS debería ser del Congreso de los Diputados porque es el que tiene que dar la estructura sociológica del país para que los que dictan las leyes las puedan adecuar correctamente", reflexiona Carmena.

"Sería más interesante hacer análisis de qué piensa nuestra juventud", propone la exalcaldesa de Madrid, ya que, según dice: "Es pobre decir que los jóvenes van a votar a la extrema derecha; hay que escucharles".

"Me encantaría que el Congreso de los Diputados recibiera sistemáticamente jóvenes para hablar de muchas cosas: la vivienda, sus anhelos, estudios, sexualidad", concluye su intervención.

