Bustamante estalla contra quienes critican a los demás por su físico: "Todos tenemos un espejo en casa, dejad de hablar del peso de la gente"

Como podemos ver en este vídeo viral que recoge Aruser@s en su sección de los 'zascas', David Bustamante ha estallado contra todos aquellos que hacen 'body shaming'. El cantante ha interrumpido uno de sus conciertos para hacer este llamamiento a la sociedad.

David Bustamante se ha ganado un hueco en la liga de los 'zascas' de Aruser@s, el ranking que valora las mejores 'pullas', mazazos y 'dardos' virales de artistas, personajes famosos y personas anónimas. En esta ocasión, el cantante ha interrumpido un concierto para lanzar un mensaje a su público, tanto al que estaba allí presente como a quienes podrían verlo a través de las redes sociales.

"La gente, sin que le pregunte, me dice cómo estoy: si estoy gordo, si estoy delgado... y lo hace de una manera muy cobarde", comienza su discurso para después afimar que "todos tenemos un espejo en casa" y que él es "muy consciente" de sus "momentos".

Su alegato finaliza haciendo una petición a la sociedad española en general: "Dejad de decirle a la gente si ha subido o bajado de peso".

En el plató del programa de laSexta, Alfonso Arús destaca que "no todo el mundo tiene esa capacidad" para que las críticas le resbalen. "Habrá gente que, por lo que sea, está peor de moral o es más frágil y estas críticas pueden hacer daño de verdad", dice el presentador con preocupación.