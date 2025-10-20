Silvia Taulés desvela el "secreto" de La Oreja de Van Gogh: "Es una empresa, Leire fue empleada de Amaia"

Mientras España contiene el aliento por el retraso en la venta de las entradas de la nueva gira de La Oreja de Van Gogh tras el regreso de Amaia Montero, te contamos este "secreto" que Silvia Taulés desvela sobre el grupo en La Roca.

El "culebrón del año" sigue dando de qué hablar en La Roca, y Nuria Roca no pierde la oportunidad de descubrir qué es lo que ha ocurrido realmente en La Oreja de Van Gogh tras el regreso de Amaia Montero y la salida de Pablo Benegas. Para ello, cuenta en el programa con la periodista Silvia Taulés, que desvela un secreto que deja a los colaboradores y a la presentadora anonadados.

"La Oreja de Van Gogh, además de ser un grupo musical, es una empresa, una Sociedad Limitada. En ella han estado siempre los cinco, con Amaia. Nunca ha estado Leire. O sea, que Leire llegó a ser empleada de Amaia cuando cantaba en el grupo", destaca Taulés, quien apunta a que además, Pablo Benegas se habría ido de la banda, pero no de la Sociedad Limitada.

En su opinión, Benegas ha dejado a Amaia "a los pies de los caballos" marchándose a la vez que ella regresaba. "Si quieres irte, vete dos meses después", comenta.

Cristina Plaza desvela además algo que quizá haya desapercibido para el público en general, pero no para su avispado ojo: el post que la cantante escribió para Pablo hace unos meses en Instagram, en la que le mostraba su apoyo total y le dedicaba palabras de cariño ante la publicación de su libro, ha desaparecido. "Esto huele", señala.

Mientras tanto, seguimos a la espera de que las entradas para la nueva gira de La Oreja de Van Gogh, con Amaia, salgan a la venta, después de haberse retrasado hasta las 16 h, cuando estaba prevista a las 12 h.

