Manuela Carmena, sobre la corrupción: "¿Cómo es posible que quienes nos representan actúen contra todos para su beneficio?"

La exalcaldesa de Madrid se sienta en La Roca para hablar sobre corrupción, tras ser preguntada por el juez que investiga el 'caso Koldo'. Carmena pide revisar "qué está fallando", criticando que se normalicen ciertas conductas por parte de los representantes públicos.

Manuela Carmena ha visitado el plató de La Roca para abordar uno de los temas que más le preocupan: la corrupción. Preguntada por el juez Leopoldo Puente, quien instruye el caso Koldo, la exalcaldesa de Madrid ha sido contundente: "Mi mayor inquietud escómo afrontar la corrupción".

Carmena ha criticado la normalización de estas conductas: "Se asume que es algo que siempre va a pasar y habrá personas que tengan un comportamiento reprochable, ¡no puede ser! Tenemos una legislación muy importante para combatir la corrupción". A su juicio, es necesario evaluar la eficacia y ver "qué da resultados y qué no".

"¿Cómo es posible que las personas que nos representan cometan actos que van en contra de todos para su beneficio? ¡Es escandaloso! ¡Cómo no va a causar indignación!", ha expresado.

Además, Carmena ha subrayado la importancia de entender a fondo cada caso: "Hay que analizar qué busca el que corrompe, y quién ofrece el dinero para el que corrompe".

