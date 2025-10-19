Ahora

Pilar Vidal habla de la pelea entre Andy y Lucas antes de un concierto: "Dice que Lucas está mal, que le lleven a un centro"

La supuesta pelea entre Andy y Lucas ha generado gran preocupación entre sus seguidores. Desde La Roca, Pilar Vidal ha contado los últimos detalles de esta historia, incluyendo las declaraciones de Andy y las imágenes que confirmarían la agresión antes de un concierto.

Desde La Roca, Pilar Vidal ha dado la última hora sobre la delicada situación entre Andy y Lucas. En el día de ayer salió a la luz una supuesta pelea entre ambos cantantes que habría dejado a Andy con diversas heridas en el cuerpo.

Según explicó la colaboradora, el propio Andy habría contado lo ocurrido a una periodista y le habría facilitado unas imágenes de la presunta agresión para corroborar su testimonio.

"Viene a confirmar Andy que Lucas le pegó antes de salir al escenario", señala Vidal, quien además comparte las frases más impactantes que el cantante habría dicho: "Si me pegó, esto justifica que me pegó. Está mal, que lo llevan a un centro porque necesita ayuda y no se quiere dejar ayudar (sobre Lucas) y hay que encerrarlo de verdad".

Asimismo, Pilar Vidal apuntó que Andy, al ser un asalariado de Lucas, no habría cobrado el concierto de fin de gira.

