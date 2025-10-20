El "culebrón" de La Oreja de Van Gogh: Amaia Montero borra un post antiguo de Instagram en el que mostraba su cariño a Pablo Benegas

Cristina Plaza comenta el regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh y la marcha de Pablo Benegas del grupo, ambas coincidentes en el tiempo. Silvia Taulés desvela además un secreto de la banda.

Nuria Roca no pierde la oportunidad de hablar en La Roca sobre el "culebrón del año": el regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh. "Ya es oficial, pero resulta que también se ha hecho oficial la salida de su fundador, Pablo Benegas", apunta la presentadora. La polémica ante este anuncio no ha hecho más que crecer en los últimos días.

"Voy a contar un secreto: La Oreja de Van Gogh, además de ser un grupo musical, es una empresa, una Sociedad Limitada. En ella han estado siempre los cinco, con Amaia. Nunca ha estado Leire. O sea, que Leire llegó a ser empleada de Amaia cuando cantaba en el grupo. Y Benegas se ha ido del grupo, no de la sociedad", desvela Silvia Taulés en el programa de laSexta, quien cuenta también que "cuando Amaia se fue, Benegas no se quedó muy contento".

La colaboradora Cristina Plaza pone el foco en un publicación que Amaia Montero hizo hace unos meses en sus redes sociales, dedicada al fundador de la banda con motivo de la presentación de su libro: "Me siento muy afortunada de formar parte de esta historia, de ser tu amiga. Te quiero muchísimo y estoy muy orgullosa de ti". Ahora, anuncia Plaza, ese post ha desaparecido, lo que podría significar que Amaia lo ha borrado o lo ha ocultado a sus seguidores. "Esto huele", añade la tertuliana.

"Pablo Benegas la deja un poco a los pies de los caballos yéndose cuando ella llega. Si quieres irte, vete dos meses después", dice Taulés. Berni Barrachina vuelve a poner sobre la mesa el tema de Cayetana Guillén Cuervo y lo compara con lo que acaban de contar en el espacio televisivo.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.