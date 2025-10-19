Ahora

¿Cuánto dinero en efectivo lleva un español en el bolsillo? Jesús Espinosa lo revela en La Roca

¿Cuánto dinero llevamos encima los españoles? En La Roca, el periodista de Newtral Jesús Espinosa, reveló la cifra media que manejamos en efectivo, aunque antes tuvo que enfrentarse al divertido reto de Pilar Vidal, que quiso comprobarlo en directo.

¿Cuánto dinero de media lleva un español en el bolsillo? El periodista de Newtral, Jesús Espinosa, se sentó en la mesa de actualidad de La Roca para dar el dato. Sin embargo, antes de hacerlo, Pilar Vidal se levantó de su silla para ponerle un pequeño reto.

"¿En el bolsillo ahora mismo? Yo puedo ir a por mi cartera a ver si aciertas o no porque está aquí al lado", propuso la colaboradora, antes de salir corriendo del plató en busca de su monedero.

Cuando regresó, Pilar comenzó a sacar dinero: primero un billete de 50 euros y después otro de cinco. "Espera, que tengo más", bromeó. "Suelo llevar cien euros", añadió entre risas. En total, llevaba 57 euros. ¿Acertó Jesús Espinosa? Según los datos publicados por el Banco de España, un español lleva de media 46 euros en el bolsillo.

